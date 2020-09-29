«Мне, как офицеру, очень стыдно надевать форму» 9 29.09.2020, 14:53

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Появилось видео с исповедью бывших силовиков.

Издание Onliner показало репортаж с участием бывших сотрудников силовых ведомств, которые уволились со службы после августовских событий.

«Мне как офицеру очень стыдно надевать форму, когда избивают народ, который я должен защищать. Я давал присягу защищать народ Беларуси, независимо от его политических взглядов. И мне неважно, под каким флагом он ходит», — говорит один из героев репортажа.

Бывшие сотрудники милиции, прокуратуры, военные рассказали подробности о происходящем в их ведомствах в первые дни после выборов 9 августа и объяснили, почему не смогли дальше продолжить там работать.

— Мы получили задачу получить боевое оружие и боеприпасы, но конкретно никто не определил, для чего нужны были боевые патроны, для чего нужно было оружие. Это было устное распоряжение, документально это нигде не было отражено.

После получения этой задачи я сказал, что на такого рода мероприятия я не поеду, так как я заключал контракт с Вооруженными силами, а не с МВД. Это никак не связано с задачами моего танкового взвода, — рассказал бывший военный.

— Те, кто выполняют устные распоряжения, вы полностью берете на себя ответственность за это. Те, кто вам отдал этот устный приказ, будут говорить потом, что это была ваша инициатива, и они об этом ничего не знают. Это назовут вашим самоуправством, —отметил еще один герой репортажа, бывший сотрудник прокуратуры, который пытался расследовать неправомерные действия представителей МВД.

Все герои репортажа, как специалисты, подтверждают, что в последнее время в Беларуси нарушаются все законы и силовые подразделения выполняют преступные приказы.

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