В МВД запаниковали из-за массовой атаки хакеров на госорганизации Беларуси

В МВД запаниковали из-за массовой атаки хакеров на госорганизации Беларуси20
- 29.09.2020, 15:24
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Это может привести к утечке персональных данных и служебной информации.
На официальные почтовые ящики государственных организаций стали массово приходить электронные письма с вредоносным вложением, замаскированным под срочный документ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
При открытии прикрепленного к письму документа происходит заражение компьютера, что грозит потерей как персональных данных, так и служебной информации.
Напомним, что сегодня IT-фронт Беларуси опубликовал бескомпромиссный манифест о своих целях в борьбе с лукашистами.