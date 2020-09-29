В МВД запаниковали из-за массовой атаки хакеров на госорганизации Беларуси 20 29.09.2020, 15:24

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Это может привести к утечке персональных данных и служебной информации.

На официальные почтовые ящики государственных организаций стали массово приходить электронные письма с вредоносным вложением, замаскированным под срочный документ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

При открытии прикрепленного к письму документа происходит заражение компьютера, что грозит потерей как персональных данных, так и служебной информации.

Напомним, что сегодня IT-фронт Беларуси опубликовал бескомпромиссный манифест о своих целях в борьбе с лукашистами.

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