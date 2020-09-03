Наталья Батракова: Верю, что в моей душе будет праздник

Наталья Батракова: Верю, что в моей душе будет праздник2
- 3.09.2020, 12:25
- 4,091
Известная писательница отказалась участвовать в официальном Дне письменности в Белыничах.
Известная белорусская писательница Наталья Батракова высказала свое мнение о происходящем в стране в «Фейсбуке».
«Из всех ужасных, немыслимых ранее новостей последнего времени, разговоров, переписок, сразила наповал просьба подруги-журналистки: «Если что со мной - присмотри за детьми»...
6 сентября в моем родном городке Белыничи пройдет День белорусской письменности. Белыничи – моя малая родина. Я там родилась, там прошло мое детство, становление мировозрения, испытаны первые победы и поражения. Меня там любят, мною гордятся. Так же как я люблю родной город, горжусь своими земляками.
В воскресенье Белыничи станут столицей Праздника письменности, который я ждала с особой радостью.
Но в нынешней ситуации моя совесть не позволяет мне присутствовать на мероприятии, где тщательно будут делать вид, что в стране ничего не происходит.
Происходит. Идет война с собственным народом, охота на «ведьм», ряды которых может пополнить любой, открыто высказавший свою гражданскую позицию, невзирая на возраст, заслуги, состояние здоровья.
Дорогие земляки, дорогие читатели!
Я хочу быть честной перед вами и перед собой, не хочу показаться слабее полюбившихся вам героинь моих романов. Простите, но в это воскресенье мы с вами не увидимся.
В моей душе нет праздника.
Пока нет.
Но я верю, что он будет, и мы обязательно встретимся!»