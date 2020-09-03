«Йокерит»: Вы знаете, что творится в Беларуси, мы принимаем техническое поражение

«Йокерит»: Вы знаете, что творится в Беларуси, мы принимаем техническое поражение11
- 3.09.2020, 21:04
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Финская команда бойкотировала матч с хоккейной игрушкой Лукашенко.
Менеджер по связям с общественностью «Йокерита» Ииро Кеурулайнен высказался о том, что команда решила пропустить матч чемпионата КХЛ с минским «Динамо», передает «Трибуна».
«Еще две недели назад мы уже волновались о том, какая ситуация в Минске. Вы знаете, о чем речь, обо всем том, что творится в Беларуси.
Мы сообщили КХЛ и минскому «Динамо», что чувствуем: играть в Минске небезопасно. «Динамо» нас заверило в том, что безопасность будет обеспечена.
Но мы приняли решение, что чувствуем: играть будет небезопасно. То есть мы приняли решение, руководствуясь исключительно мерами безопасности.
Мы полностью принимаем тот факт, что нам засчитают техническое поражение в матче с минским «Динамо». Мы уже думаем о субботнем матче в Риге», – сказал Кеурулайнен.