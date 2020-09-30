В Лебяжьем каратели распылили газ в лицо ребенку в коляске

В Лебяжьем каратели распылили газ в лицо ребенку в коляске21
- 30.09.2020, 8:38
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Бандиты в балаклавах вели себя по-хамски.
В Лебяжьем каратели в балаклавах жестко разогнали цепь солидарности и задержали несколько ее участников, сообщает телеграм-канал МКБ.
По сообщениям очевидцев, один из бандитов распылил газ из баллончика с перцовым газом в сторону коляски с ребенком. Люди сразу же вызвали скорую и попытались задать вопросы одному из карателей, но тот в ответ выдал порцию хамства и поспешил ретироваться с места событий.
Задержали примерно 6 человек. Девушку с мамой выпустили, когда женщине стало плохо, а остальные до сих пор в руках бандитов в Центральном РУВД. Известны имена двоих: Николаюк Дмитрий, Грицкевич Андрей.