Джо Байдена номинировали на Нобелевскую премию мира

Джо Байдена номинировали на Нобелевскую премию мира4
- 30.09.2020, 8:54
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С инициативой выступил британский парламентарий.
Член палаты общин Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант выдвинул кандидата на пост президента США Джо Байдена на Нобелевскую премию мира, сообщает nv.ua.
В интервью The Evening Standard Брайант заявил, что в то время, когда другие прибегали к насильственным решениям, Байден утверждал, что «лучшая сила — это сила аргумента».
По словам британского политика, «оружие может остановить сердце, но удачно поставленные слова могут изменить многие сердца, а многие сердца могут изменить мир».