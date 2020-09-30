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Джо Байдена номинировали на Нобелевскую премию мира

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  • 30.09.2020, 8:54
  • 1,782
Джо Байдена номинировали на Нобелевскую премию мира
Джо Байден
Фото: Bloomberg

С инициативой выступил британский парламентарий.

Член палаты общин Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант выдвинул кандидата на пост президента США Джо Байдена на Нобелевскую премию мира, сообщает nv.ua.

В интервью The Evening Standard Брайант заявил, что в то время, когда другие прибегали к насильственным решениям, Байден утверждал, что «лучшая сила — это сила аргумента».

По словам британского политика, «оружие может остановить сердце, но удачно поставленные слова могут изменить многие сердца, а многие сердца могут изменить мир».

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