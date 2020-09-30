Белорусские спортсмены призвали поддержать Елену Левченко 8 30.09.2020, 10:45

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Елена Левченко

(обновлено) Все неравнодушные могут прийти к стенам Окрестина в Минске.

Как сообщает «Трибуна», «Свободное объединение спортсменов Беларуси» просит всех неравнодушных собраться у стен Окрестина в 12.00 и поддержать баскетболистку Елену Левченко, задержанную сегодня утром.

Напомним, баскетболистка Елена Левченко активно высказывалась против насилия в стране и за проведения повторных выборов, она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши.

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