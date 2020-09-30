Минчане выстраиваются в цепи солидарности по всему городу1
- 30.09.2020, 13:35
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(Обновляется) Протесты охватили столицу с новой силой.
Минчане выстраиваются в цепи солидарности по всему городу, сообщает Charter97.org со ссылкой на независимые телеграм-каналы.
Вышла и промзона Шабаны!
Цепь Солидарности около ст.м. Кунцевщина. Цепь Солидарности около станции метро Кунцевщина.
Цепи солидарности вдоль Логойского тракта и возле станции метро Уручье.
Женщины с цветами встали около ТЦ Ленинград в Минске.
Женская цепь Солидарности в районе станции метро Восток.
В Минске на Меньковском тракте появилась еще одна цепь Солидарности.
Возле бизнес-центра «Порт» люди встали в цепочку солидарности.
Цепочка солидарности появилась и на Тимирязева в Минске.
Около столичного ЦУМа тоже цепь солидарности.
Акция проходит и на Институте Культуры в Минске!
Также цепь солидарности появилась на улице Максима Богдановича.
И в Новой Боровой — цепь солидарности.
Еще одна цепь солидарности стоит на улице Притыцкого в Минске.