Минчане выстраиваются в цепи солидарности по всему городу 1 30.09.2020, 13:35

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(Обновляется) Протесты охватили столицу с новой силой.

Минчане выстраиваются в цепи солидарности по всему городу, сообщает Charter97.org со ссылкой на независимые телеграм-каналы.

Вышла и промзона Шабаны!

Цепь Солидарности около ст.м. Кунцевщина. Цепь Солидарности около станции метро Кунцевщина.

Цепи солидарности вдоль Логойского тракта и возле станции метро Уручье.

Женщины с цветами встали около ТЦ Ленинград в Минске.

Женская цепь Солидарности в районе станции метро Восток.

В Минске на Меньковском тракте появилась еще одна цепь Солидарности.

Возле бизнес-центра «Порт» люди встали в цепочку солидарности.

Цепочка солидарности появилась и на Тимирязева в Минске.

Около столичного ЦУМа тоже цепь солидарности.

Акция проходит и на Институте Культуры в Минске!

Также цепь солидарности появилась на улице Максима Богдановича.

И в Новой Боровой — цепь солидарности.

Еще одна цепь солидарности стоит на улице Притыцкого в Минске.

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