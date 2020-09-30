Комиссия Сейма Латвии не признала Лукашенко президентом Беларуси 30.09.2020, 14:25

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Сейм рассмотрит документ о нелегитимности диктатора на заседании 1 октября.

Комиссия Сейма Латвии одобрила заявление о непризнании Лукашенко президентом Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

«Латвия не признает обнародованные белорусскими властями результаты выборов, и обращает внимание на то, что мандат, основанный на этих результатах, не может считаться полученным демократическим путем и легитимным», — говорится в документе, который был разработан после инаугурации Лукашенко.

В подготовленном в сотрудничестве с МИД Латвии проекте заявления также решительно осуждаются действия властей Беларуси против демонстрантов и необоснованное преследование протестующих, журналистов и других представителей общественности во время массовых протестов.

Ожидается, что Сейм рассмотрит документ на своем внеочередном заседании 1 октября.

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