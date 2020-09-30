Ситуация на «Гродно Азот» накаляется 30.09.2020, 17:09

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Фото: hrodna.life

Что происходит на одном из крупнейших предприятий страны?

Накануне появилась информация о том, что более 70 сотрудников ОАО «Гродно Азот» написали заявления об увольнении, однако не передали их руководству.

— Заявления, конечно, есть. Я так понимаю, что они написаны, но никуда не поданы, — подтвердил «Салiдарнасцi» информацию заместитель председателя БКДП Сергей Антусевич.

Он подтвердил, что работники цеха «Аммиак-3», а именно они написали заявления, — уникальные специалисты, которых сложно заменить.

— Это очень высококвалифицированные специалисты, которых нужно готовить нe один год и их никто не заменит. Без этих людей цех работать не сможет, — отметил Сергей Антусевич.

Среди причин, которые могли вынудить людей к подобному шагу, он назвал солидарность с задержанными.

Так, накануне освободился после пяти суток ареста сотрудник «Гродно Азот» Игорь Рубцевич. А на ближайшие дни назначены суды почти над тридцатью сотрудниками, которые двигались колонной 25 августа и были задержаны.

Также сотрудники предприятия неоднократно задерживались и в другие дни, причем некоторых задерживали по нескольку раз. При этом на всех составляли протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпускали до суда.

— Кроме этого на заводе появилось письмо прокуратуры, в котором руководство просят оценить ущерб от забастовок и наказать виновных. Это письмо идет вразрез с договоренностями с администрацией, которая еще в августе обещала, что никто не будет наказан. Более того, гендиректор Игорь Бобырь неоднократно заявлял, что производство работает нормально и процесс не прерывался. Я думаю, это тоже спровоцировало ответную реакцию рабочих, — назвал Сергей Антусевич еще одну причину, которая вызвала недовольство в коллективе «Гродно Азот».

— Люди видят всю ситуацию. Понятно, что власть их обманывала всегда, сейчас она (власть — прим.) показала еще раз свое лицо, что никакие договоренности не работают, они понимают только язык силы. Это достаточно серьезный шаг, такие солидарные действия, на которые идут сотрудники, — комментирует Антусевич.

Напомним, «Гродно Азот» одним из первых предприятий в городе и стране активно заявило о своей позиции относительно массовых задержаний и последующего насилия как в Гродно, так и в других городах.

В течение нескольких дней в августе сотни рабочих пытались узнать позицию руководства. 14 августа к митингу у заводоуправления присоединились уже несколько тысяч рабочих, с которыми провели встречу руководство предприятия, власти города и представители органов МВД.

Председателю Белорусского независимого профсоюза «Гродно Азот» Андрею Ханевичу удалось поговорить с несколькими работниками, написавшими заявления.

— Пока заявления у них действительно лежат. Но это как мина замедленного действия. Если продолжится давление на людей, на начальника цеха Леонида Суруса, который поддерживает позицию коллектива, они могут им дать ход.

Своими заявлениями люди страхуются от возможного воздействия на них, — прокомментировал Ханевич ситуацию.

Между тем, напомним, что за последнее время на предприятии происходили сразу несколько остановок разных участков производства, связанных с цехами «Карбамид-4» и «Аммиак-3».

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