Словакия снова ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса 30.09.2020, 17:21

Чрезвычайное положение вводится на 45 дней.

Как сообщает Сharter97.org со ссылкой на пресс-службу правительства Словакии, Братислава одобрила повторное введение чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

Чрезвычайное положение снова начнет действовать в Словакии с 1 октября.

В стране уже было введено чрезвычайное положение во время первой волны пандемии - это в основном касалось сферы здравоохранения и социальных услуг и длилось 90 дней, с 16 марта по 14 июня.

Пока неизвестно, в какой степени правительство будет применять его на этот раз.

Премьер Игорь Матович сообщил, что пока чрезвычайное положение вводится на 45 дней. По его словам, после этого правительство оценит, возможно ли возвращение к нормальной жизни.

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