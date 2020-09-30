Меркель заявила о непризнании Лукашенко 2 30.09.2020, 20:37

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Ангела Меркель

Канцлер Германии отметила, что восхищается мужеством женщин, которые выходят на акции протеста.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о непризнании избрания Лукашенко президентом Беларуси.

«Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно — ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции»,— сказала госпожа Меркель в Бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету.

Она подтвердила, что скоро встретится со Светланой Тихановской, которую белорусы считают победителем выборов.

Канцлер отметила, что восхищается мужеством женщин, которые выходят на акции протеста.

Ангела Меркель заявила о непризнании избрания Лукашенко президентом Белоруссии.



Она подтвердила, что скоро встретится со Светланой Тихановской, которую оппозиция считает победителем выборов. Канцлер отметила, что восхищается мужеством женщин, которые выходят на акции протеста. pic.twitter.com/CR7ke1hbND — Коммерсантъ (@kommersant) September 30, 2020

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