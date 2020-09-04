Линас Линкявичюс: Терпение белорусского народа подошло к концу 3 4.09.2020, 12:14

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Фото: Delfi

События в Беларуси — тест для всего Евросоюза.

Европа должна дать четкий сигнал Кремлю, что вмешательство в дела Беларуси будет иметь последствия. Об этом в американском издании Politico (перевод - «Радыё Свабода») пишет министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Мы достигли переломного момента. Если ЕС хочет быть мощным игроком на мировой арене и для своих ближайших восточных соседей, ему срочно нужен новый подход к региону, и к Беларуси в частности. Слов осуждения и сожаления, а также других обычных модных словечек, уже недостаточно.

Закостенелая структура власти Беларуси не смогла распознать важные признаки либерализации и пробуждения. Реакция белорусского народа на августовские выборы показала, что его терпение подошло к концу.

Также стало ясно, что Лукашенко никогда не был заинтересован ни в модернизации страны, ни в реальной независимости Беларуси: все, что он хочет — это остаться у власти.

Теперь, испугавшись того, что протесты против его диктатуры распространятся по всей стране, Лукашенко обратился к России за военной поддержкой, что является доказательством того, что его заявления о давлении со стороны Москвы были не более чем фарсом, призванным показать его как защитника независимости Беларуси.

События в Беларуси стали сильной головной болью для руководства России. Кремль колеблется между тем, чтобы принять мирные протесты и возможность новых выборов либо поддержать Лукашенко и послать ему военную помощь.

Москва колеблется, кажется, потому, что боится неконтролируемых демократических процессов. В глазах Кремля, если Лукашенко подчинится воле нации, это будет демонстрацией слабости, которая может послать неправильный сигнал российскому гражданскому обществу, вдохновленному протестами в Беларуси.

ЕС справедливо без колебаний объявил выборы в Беларуси несправедливыми, недемократичными и несвободными, заявив, что жестокое насилие в отношении мирных людей является нарушением прав человека и что только новое руководство поможет Беларуси выйти из политического и морального тупика.

Но слов недостаточно. Ситуация в Беларуси — это проверка наших европейских ценностей и приверженности правам человека. Позволим ли мы репрессиям и насилию победить? Позволим ли мы не избранному президенту призвать Россию решить проблему мирных граждан, требующих свободных и справедливых выборов?

Пока ЕС и остальной западный мир колеблются и остаются разделенными, продолжают пытаться перезагрузить отношения с Москвой, Россия может притворяться сверхдержавой, открыто игнорируя международные правила и разжигая конфликты.

ЕС должен быть точным, ясным и единственным в своем ответе. Надо однозначно заявить, что с 9 августа Лукашенко является бывшим президентом Беларуси и что его действия незаконны и недопустимы в Европе.

За этими словами должны быть дела. Адресные санкции ЕС против режима Лукашенко — это только первый шаг. Мы должны оказать помощь жертвам насилия и репрессий, обеспечить освобождение всех политических заключенных и начать международное расследование возможных преступлений против человечности. Гражданское общество и независимые СМИ Беларуси также отчаянно нуждаются в нашей поддержке.

ЕС должен послать Кремлю очень четкий сигнал о том, что любая попытка вмешательства в дела Беларуси будет иметь долгосрочные последствия для России. И ЕС должен без колебаний предпринять серьезные действия, если Кремль решит вмешаться.

Если мы не пройдем это важное испытание, это нанесет серьезный удар по нашим основам. Еще не поздно сделать так, чтобы этого не произошло», - написал в своей статье в американском издании Politico министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.