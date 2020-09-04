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Цена нефти Brent упала ниже $43 впервые за последний месяц

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  • 4.09.2020, 20:35
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Цена нефти Brent упала ниже $43 впервые за последний месяц

Цены снизились на фоне опасений относительно перспектив восстановления мировой экономики после COVID-19.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,69%, до $42,79 за баррель по состоянию на 18:06 по Минску. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже, передает РБК.

В последний раз нефть сорта Brent торговалась ниже уровня $43 за баррель 3 августа.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в октябре снижается на 3,06%, до $42,72 за баррель.

Цены на нефть снизились на фоне опасений относительно перспектив восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 и возможного дальнейшего сокращения спроса на топливо. Участники торгов негативно отреагировали на более слабые, чем ожидалось, данные по спросу на бензин в США. Минэнерго США сообщило, что спрос на бензин в стране на прошлой неделе сократился до 8,78 млн баррелей в сутки. Неделей ранее он составлял 9,16 млн баррелей.

Кроме того, давление на рынок могло оказать отсутствие решения относительно новой программы поддержки экономики США. «Надежды на новые стимулы рушатся», — сказал сказала агентству партнер Again Capital Джон Килдафф. «Нам нужно восстановить экономическую активность, чтобы спрос продолжил восстанавливаться», — отметил эксперт.

Баланс рынка нефти остается слабым, считают аналитики Промсвязьбанка. Кроме того, в США закончился автомобильный сезон и потребление нефти снизится, а страны ОПЕК+ постепенно восстанавливают добычу. В сентябре негативная динамика на сырьевом рынке может продолжиться и цены на нефть Brent могут опуститься в диапазон $38–42 за баррель, прогнозируют аналитики банка.

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