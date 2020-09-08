Итальянские исследователи усомнились в данных о российской вакцине 1 8.09.2020, 15:06

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Фото: ТАСС

Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года.

Группа итальянских медиков-исследователей усомнилась в данных о клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, опубликованных недавно в журнале Lancet, передает «Радио Свобода».

В открытом письме, подписанном профессорами ряда итальянских медицинских факультетов и вузов, говорится, в частности, о подозрительном сходстве данных, полученных в результате разных экспериментов. В частности, у 9 из 9 волонтёров, участвовавших в одном из экспериментов с вакциной, в течение 21 дня из 28 полностью совпадали титры антител. Во многих случаях речь идёт не о равномерном разбросе цифр - обычной картине для клинических исследований с участием нескольких волонтёров - а о повторении одних и тех же цифр у разных участников экспериментов. Авторы письма подчёркивают, что представленных данных слишком мало, чтобы сделать какие-либо однозначные выводы, однако и имеющиеся данные вызывают обеспокоенность своей неестественностью.

Российская вакцина от COVID-19, разработанная Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана лишь на нескольких десятках людей. Фармацевтические компании ранее призывали отложить регистрацию до завершения третьей фазы клинических испытаний. Больше половины врачей, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили о недоверии к ней.

Статья о результатах первых двух фаз клинических испытаний была опубликована в авторитетном журнале Lancet, что в минздраве России назвали доказательством качества вакцины.

Во вторник стало известно, что первая партия российской вакцины выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения России.

Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, в которых должны принять участие 40 тысяч человек. При этом четверть из них получат плацебо вместо настоящего препарата. Сообщается, в испытаниях поучаствовали видные российские чиновники, в том числе министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.

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