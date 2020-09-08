Еще несколько банков свернули кредитование белорусов 1 8.09.2020, 18:25

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Список банков, которые ограничили или полностью приостановили прием заявок на выдачу кредитов, растет.

В Беларуси еще несколько банков приостанавливают прием заявок на выдачу кредитов. Новшества коснулись Белагропромбанка, Приорбанка, Идея Банка, пишет tut.by.

С 8 сентября изменения по кредитованию физлиц также ввел Приорбанк. «Прием кредитных заявок и заключение кредитных договоров будут временно приостановлены, за исключением договоров на предоставление овердрафтного кредитования. Заключение кредитных договоров на предоставление овердрафтного кредитования будет возможно по ставке 24% годовых», — сообщили в банке.

С 8 сентября приостановил прием новых заявок на кредиты (в том числе заявок на овердрафтное кредитование) также Идея Банк. «При этом кредитные заявки, принятые банком не позднее 07 сентября будут рассмотрены в установленном порядке, — уточнили в банке. — Ранее заключенные кредитные договора обслуживаются банком в обычном режиме».

С 2 сентября приостановил прием заявок на потребительские кредиты Белагропромбанк. В банке сейчас доступны только кредиты на финансирование недвижимости по 240-му указу и кредит на развитие личных подсобных хозяйств.

При этом Белагропромбанк ввел предложение для клиентов, которые ранее оформили кредиты. Для тех, кто откроет безотзывной вклад на 35, 90 или 185 дней, предложат скидку по действующему кредиту на период действия депозита. Но сумма вклада должна быть не меньше 2000 долларов (евро) или 150 тысяч российских рублей.

Ранее многие банки ограничили или полностью приостановили прием заявок на выдачу кредитов. Среди них — БПС-Сбербанк, Технобанк, Абсолютбанк, БТА Банк, РРБ-Банк, Белорусский народный банк, Белгазпромбанк, Беларусбанк, Альфа-Банк и Банк БелВЭБ.

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