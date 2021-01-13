Лукашенко посоветовали бежать, как можно скорее 16 13.01.2021, 8:48

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Фото: Наша Нiва

Последние лазейки закрываются.

Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии udf.by отметил, что Лукашенко сейчас пытается «тянуть время».

Но это не поможет узурпатору избежать обострения внутриполитической ситуации весной.

«Подключится, в том числе, экономическая составляющая – вероятны падение производства и рост цен . Люди будут недовольны. Да и прежнее недовольство никуда не ушло. У большинства протестные настроения сохраняются», – отметил Гончарик.

Он полагает, что затяжка времени со стороны Лукашенко может негативно сказаться на нем самом.

«Зачем тянуть время? Все больше людей будет понимать, что причина проблем не внешняя, а внутренняя, причем сводится к личности одного человека. Поэтому это не в интересах ни белорусского народа, ни Кремля, ни самого Лукашенко. Наш гимн начинается со слов «Мы, беларусы – мірныя людзі», но есть предел этого миролюбия. Не дай Бог довести до крайности», – сказал экс-кандидат на президентских выборах-2001.

Владимир Гончарик считает, что для самого Лукашенко будет лучше уйти с поста, как можно скорее.

«Думаю, Лукашенко должен осознать, что это в его интересах», – сказал Гончарик.

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