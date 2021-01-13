В Беларусь идут морозы до -25: как сделать, чтобы автомобиль это пережил 13.01.2021, 10:19

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10 советов водителям.

В ближайшие дни синоптики обещают белорусам давно забытые морозы: кое-где столбик термометра может опуститься до -25 градусов. Так что водителям, едва пришедшим в себя после сильных снегопадов, придется вспомнить, каково это — ездить на машине при таком минусе.

Портал tut.by решил напомнить иногда не самые очевидные, но вполне элементарные вещи для беспроблемной езды в сильные морозы. И сразу предупреждаем: если машина заводится при -5, это вовсе не значит, что при -25 будет то же самое.

Замерзшая летняя омывайка — хлопотное дельце!

Начнем с важных мелочей, о которых все знают, но забывают. Аккумулятор. О нем стоит вспомнить еще раз перед большими морозами. Если в -5 он заводил машину и никак не проявлял свою слабость, то в -25 уже может и не завести из-за повышенной нагрузки. Поэтому лучше протестировать батарею у электрика. Легкий запуск при небольшом минусе еще ни о чем не говорит. А еще проблема может быть в стартере. Поставил владелец новый аккумулятор, а неисправный стартер его постепенно «убивает». И потом происходит ситуация — вроде аккумулятор почти новый, а не завестись — большое потребление тока у стартера.

Еще одна мелочь, о которой часто забывают — замена омывайки! Замерзание омывающей жидкости может привести к треснувшим форсункам омывателей, треснувшему бачку или даже повреждению насоса. Замерзшая жидкость оттаивает довольно долго, особенно в бачке. Придется повозиться. Поэтому безжалостно выливаем то, что есть в бачке и заливаем качественную зимнюю омывайку.

Замерз «дизель»? Теплый бокс, замена топливного фильтра и слив топлива

Дизелисты по-прежнему боятся морозов. Ехал, ехал и вдруг заглох — страшный сон владельца дизельного авто, не успел заправиться зимним топливом или заранее залить присадку — мучайся.

Если такое случилось — вариантов крайне мало. Греть газовой горелкой топливопроводы и фильтр — категорически не стоит. Опасно. Так что остается эвакуатор или буксир — до ближайшей теплой СТО или парковки.

После того как автомобиль отогрелся, он вполне может завестись сам. Но если в баке по-прежнему плещется летнее дизтопливо, то толку от этого мало. Поэтому лучший вариант — доехать до СТО. А там — заменить топливный фильтр, слить неподходящее топливо, залить зимнее и в путь.

Тревожный сигнал: печка дует, но не греет

Одна из проблем, с которой обращаются при наступлении морозов, — это, как ни странно, система охлаждения. Важно следить за регламентом замены антифриза и вспомнить, не приходилось ли добавлять в систему охлаждения воду из-за утечек. Отсюда может быть проблема с печкой — дует, но не греет.

Не тягать на буксире, чтобы завести

Современные и высокотехнологичные автомобили не очень любят процедуры эпохи каменного века. В новых машинах, например, используются облегченные цепи ГРМ, чтобы снизить вес двигателя. При старте с буксира цепь может проскочить, если ремень — может порваться. Итог будет плачевный — капитальный ремонт двигателя.

Почему в мороз не надо ставить авто одной стороной на бордюр?

Подвеска тоже замерзает и требует прогрева. В первую очередь, это касается амортизаторов. У них есть рабочая жидкость — масло, и оно сильно густеет на морозе. После этого шток амортизатора не двигается, и деталь перестает выполнять свою функцию. Чаще всего замерзание амортизатора сопровождается стуками в подвеске.

Поэтому в сильные морозы не рекомендуется ставить автомобиль одной стороной, например, на бордюр. Если замерзнет масло в амортизаторах, автомобиль останется «скособоченным» — с одной стороны амортизаторы останутся в сжатом положении.

Чтобы не возникали ударные нагрузки, которые просто разрушают «замороженный» амортизатор, первые километры нужно ехать очень аккуратно, не допуская ударов от ям или спящих полицейских.

Нет смысла греть АКП на холостых

Трансмиссионное масло в любых типах коробок передач застывает, в том числе и в «механике». Как прогревать «автомат» и стоит ли вообще?

Некоторые водители прогревают автоматическую коробку передач, стоя на месте и включая режимы «драйв» или «реверс». На самом деле при таком способе коробка прогревается незначительно. А нагрузка на агрегат примерно такая же, как и при медленной езде. Оптимальный способ — завести автомобиль, постоять две-три минуты, на несколько секунд прогнать рычаг по всем режимам — и можно ехать. О прогреве коробки можно судить по температуре двигателя. Если стрелка температуры охлаждающей жидкости поднялась, прогрелась и коробка передач. Если нет указателя температуры — ориентируйтесь на теплый воздух из печки.

В случае с «механикой» тоже требуется прогрев. Поэтому первые километры движения процесс переключения надо сделать более медленным. На раз-два. Раз — выключил передачу, два — включил другую. Это снижает нагрузки на синхронизаторы.

Так нужно ли прогревать машину зимой? Небанальные советы водителям перед холодами

Не включайте печку подогрев стекол, зеркал и руля одновременно

В первую очередь, это касается самостоятельно установленных отопителей или обогревателей, да еще вкупе со штатным оборудованием. Подогрев стекол, зеркал, сидений, рулевого колеса, топливного фильтра и топливных трубок. Включенное все разом может вызвать серьезную нагрузку на проводку и привести к ее возгоранию.

Если не уверены в машине — сидите дома

Мороз вообще предъявляет повышенные требования к состоянию автомобиля. Поэтому если долгое время за машиной вы не смотрели, то от поездок в сильные морозы лучше воздержаться. Если она просто простоит на морозе несколько дней — с ней ничего не случится. Разве что у аккумулятора, когда он замерзает, увеличивается саморазряд. А тем, кто следит за машиной и выполняет все регламентные работы, переживать особо не стоит. Минус 26 градусов — вполне рабочий режим для автомобиля.

Электрокары в морозы нужно заряжать чаще

На первый взгляд может показаться, что электромобили, лишенные недостатков ДВС, вообще могут не бояться морозов. Но это не так. Владельцы задаются вопросом — не вредно ли заряжать батарею при таких морозах? Электрокары, батареи которых оборудованы системой принудительного охлаждения, этим же антифризом и подогревают саму батарею. Разогретая батарея в меньшей степени подвержена эффекту деградации при зарядке в морозы. А вот электрокары типа Nissan Leaf от зарядок при минусовой температуры страдают.

На электромобилях, оборудованных системой охлаждения с антифризом, специалисты рекомендуют поменять охлаждающую жидкость. Также нелишним будет поставить новый салонный фильтр — если он забит, тепло будет хуже поступать в салон.

Надо иметь в виду, что запас хода при температуре ниже -20 градусов падает примерно на 30−35%. Больше всего энергии тратится на обогрев салона и подогрев батарей электрическими тэнами.

Важно помнить — в электромобиле есть масло, например, в заднем редукторе. А также амортизаторы (тоже масляные), подшипники, сайлент-блоки. Все это на морозе настывает, как и в автомобиле с ДВС. Поэтому первые километры после старта лучше проехать в спокойном режиме, без резких разгонов.

Одежда должна быть удобной, а манера езды — спокойной

В лютые морозы так и хочется одеться потеплее — объемный пуховик, толстенные сапоги. Но если вы собираетесь садиться за руль, то стоит подумать о более подходящей «амуниции». Любая одежда, сковывающая движения рук или обувь, которой можно нажать сразу на две педали — плохие помощники при вождении.

В сильные морозы любые резкие действия — разгон, торможение, вхождение в повороты, проезд неровностей — приводят к износу деталей автомобиля. К тому же нужно помнить, что шины на морозе тоже «дубеют», теряя часть своих сцепных свойств.

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