Цены на нефть спикировали после заявлений генсека ОПЕК 1 13.01.2021, 19:44

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Фьючерсы на Brent упали на 2% за полчаса.

Цены на нефть, обновившие утром максимумы с февраля 2020 года, резко перешли к снижению незадолго до открытия бирж в США, передает finanz.ru.

Фьючерсы на Brent в Лондоне спикировали на 2% за полчаса на фоне выступления генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, который отметил по-прежнему высокий объем «излишков» нефти, накопленных в мировых хранилищах.

Мартовские контракты на североморский сорт с отметки 56,83 доллара на 17.09 мск упали до 55,82 доллара на 17.39 по Минску.

Американский эталонный сорт WTI за то же время подешевел с 53,63 до 52,7 доллара, сдав весь рост, показанный днем.

На 18.09 по Минску фьючерсы на Brent торгуются по 56,17 доллара, теряя 0,72%; на WTI - по 52,97 доллара со снижением цены на 0,43% относительно вторника.

Как заявил Баркиндо, хотя ситуация на рынке нефти внушает «осторожный оптимизм», уровень в коммерческих хранилищах остается «устойчиво высоким».

Их объем в странах ОЭСР на 160 млн баррелей превышает среднее значение за 5 лет, несмотря на усилия ОПЕК+ по рекордному в истории скоординированному сокращению поставок.

При этом, подчеркнул Баркидно, цель ОПЕК+ не в том, чтобы поднять цены до определенного уровня, а в разбалансировке рынка, который из-за пандемии потерял 10% мирового спроса.

Комментируя возможную отмену санкций против Ирана, Баркидно заверил, что ОПЕК+ найдет решение в случае, если Тегеран вернется к поставкам на мировой рынок.

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