«В Гродно сотрудники ОМОНа не решаются ходить на работу в форме» 11 15.01.2021, 15:20

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фото: sb.by

Система дает трещину за трещиной.

Бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического спецподразделения МВД Беларуси «Алмаз» Игорь Макар рассказал, что происходит внутри силовой системы прямо сейчас.

«Если взять мой родной Гродно, то там сотрудники ОМОНа и других служб не ходят на работу в форме. Им это стыдно. Если ты выйдешь в форме – почувствуешь людской гнев. Бывшие сотрудники, отводя детей в детский сад, с действующими уже не здороваются.

С ребятами из подразделений в минском ОМОНе, хотя ребятами их назвать сложно – это изверги и каратели Беларуси, с творится тоже самое. С ними никто не здоровается, даже соседи, им пишут на почтовых ящиках плохие слова. Ситуация очень плохая.

Но что должен понимать каждый из них – в Беларуси правоохранительная система взаимозаменяема на 100%, не на 99, а именно на 100%. Каждого неугодного сотрудника уволят, независимо от того, зависит ли от него подразделение, большой ли у него опыт. Эта государственная машина перемелет все с костями. Поэтому делайте выводы.

Мне сейчас сами сотрудники пишут в телеграме почему они увольняются. Первая причина — это то, что структура затягивает кредитами и жильем. А вторая причина – семья.

Не избивайте народ! На службе просто делайте вид, что работаете. Есть возможность отпустить человека – отпустите, это все поймут и никто не станет кому-то сообщать. Только таким способом мы разрушим силовую систему, на которой и держится весь диктаторский режим. Потихоньку мы его разрушим, нужно немного потерпеть».

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