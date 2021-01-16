Глава Минздрава США подал заявление об отставке 16.01.2021, 8:04

Министр продолжит оставаться на посту до инаугурации Байдена.

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в Twitter, передает dw.com.

Contrary to the @CNN chyron, I am still here serving the American people at HHS. I believe it is my duty to help ensure a smooth transition to President-elect Biden’s team during the pandemic and will remain as Secretary through January 20. pic.twitter.com/zXe1y2om1k — Secretary Alex Azar (@SecAzar) January 16, 2021

"На этой неделе я, так же как и другие политические назначенцы, подал свое заявление, которое вступит в силу в полдень 20 января", - написал он. Азар добавил, что считает своим долгом обеспечить плавную передачу власти команде избранного президента Джозефа Байдена, поэтому будет до инаугурации последнего оставаться на своем посту.

"Атака на Капитолий стала нападением на демократию"

В письме глава Минздрава отметил отдельные успехи правительства Дональда Трампа, включив в их число быструю разработку вакцины от коронавируса, однако в то же время резко осудил штурм здания Конгресса США сторонниками президента и массовые беспорядки в Вашингтоне. По мнению министра, все это "угрожает запятнать" достижения и "другое историческое наследие этой администрации".

"Атака на Капитолий стала нападением на нашу демократию и на традиции мирной передачи власти", - резюмировал Алекс Азар.

Сразу несколько официальных лиц, связанных с командой Дональда Трампа, а также с его близким кругом, заявили о своей отставке после массовых беспорядков у здания американского Конгресса в Вашингтоне 6 января. Так, спецпосланник президента США по Северной Ирландии и бывший исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни сообщил, что покидает свой дипломатический пост в знак протеста против произошедшего. Ушел и старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Райан Талли. Кроме того, должности покинули два министра - транспорта и образования, Элейн Чао и Бетси Девос.

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