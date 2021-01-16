Спецоперация «Встреча пациента» Игорь Яковенко

16.01.2021, 13:36

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Навальный создает новую реальность своими действиями.

"17 января в Россию возвращается Алексей Навальный. Во Внуково, в 19:20 рейсом "Победа". Предлагаем собратья в зоне прилета и встретить Алексея Навального, вручив ему письменное предупреждение о том, что при попытках подрыва конституционного строя с его стороны, Гвардия Захара Прилепина будет требовать его выдворения за пределы РФ или выдворит сама".

Этот текст под заголовком "Предупреждение Навальному" был размещен в социальных сетях с указанием ресурса, на котором участникам акции "встреча Навального" следует зарегистрироваться и ждать дальнейших инструкций.

К подготовке спецоперации под названием "Встреча Пациента" в Кремле подошли серьезно, хотя и не без некоторой суетливости. Брошены, похоже, все силы и ресурсы. Масштаб впечатляет.

"В преддверии пришествия Антихриста (в личине Навального), ангажированного враждебным Западом, РПЦ по воле божией просто обязана предать его анафеме! Однозначно, на днях он прибудет в Первопрестольную с главной целью — посеять смуту и опорочить праведного правителя РФ! По мнению экспертов, для укрепления государства все иерархи РПЦ должны у себя разместить парадные портреты Владимира Путина в полный рост с белым квадратным нимбом. Белый ореол вокруг головы живущего ВВП символически отображает тайну божественного присутствия в нем".

Это из обращения "Национального комитета+60" к патриарху Кириллу. К участию в спецоперации представителей разного рода общественности я еще вернусь, а сейчас несколько слов о подготовке к этому событию государственных структур.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве объявило, что "предпримет все действия по задержанию" Алексея Навального до решения суда по иску ФСИН о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Формально, ничто не может помешать этому намерению ФСИН задержать человека, который открыто на весь мир заявил, что возвращается, сообщил дату возвращения и название авиакомпании. Силовики могут взять его прямо на борту самолета после посадки, как это было с Ходорковским в 2003 году, могут задержать его при прохождении паспортного контроля или в любой точке внутри Внуково. Ясно одно – окончательное решение о деталях сценария операции "Встреча Пациента" принимает лично Путин.

Заседание суда по иску ФСИН назначено на 29.01.2021. Вертухаи из ФСИН могут задержать Навального на 48 часов в аэропорту Внуково, после чего продлить его пребывание за решеткой еще на 30 суток. Какие резоны могут заставить Путина оставить Навального на свободе? Серьезный разговор с кем-то из мировых лидеров? С кем? С Байденом, имеющим пока статус "избранного президента" и обеспокоенным, прежде всего, мирным прохождением своей инаугурации? С Меркель? С Макроном?

Может ли стать такой причиной опасение Путина серьезных протестов внутри страны? Копание в голове полубезумного диктатора занятие малоприятное и довольно бесперспективное, поэтому проще оценить не путинские фобии, а реальность самих протестов. Косвенным показателем реакции населения на возможный арест Навального может служить недавний опрос Левады центра по поводу его отравления. Напомню, что 30% опрошенных считают, что никакого отравления не было – это инсценировка, 19% - что это провокация западных спецслужб, 6% полагают, что это результат борьбы внутри оппозиции и только 15% считают, что Навального отравила власть с целью устранить политического оппонента.

После заявления Навального о том, что он возвращается, эти безымянные и безликие проценты материализовались в виде вполне конкретных граждан с известными фамилиями.

Певец Олег Газманов выступил от имени тех 19%, которые убеждены, что Навального пытались убить западные спецслужбы. Вот его комментарий:

"На мой взгляд, А.Навальный делает умный ход. После выборов в штатах "Западу" выгодно его прикончить и обвинить в этом ВП. А в РФ будет жив даже в тюрьме".

Полагаю, что Олег Михайлович не возражает и против версии, что Навального пытались убить Ходорковский с Каспаровым, или Явлинский с Яшиным. Так что к 19 процентам тех, чью точку зрения выразил певец Газманов можно смело прибавить еще 6 процентов.

Среди тех 30 процентов, кто считает отравление Навального инсценировкой, далеко не все сторонники Путина. Есть приверженцы конспирологической версии что Навальный – ставленник Кремля и вся эта история – кремлевско-феэсбэшная многоходовка.

Очевидно, что такие как Газманов и Прилепин будут считать задержание и тюрьму для Навального актом запоздалой справедливости. Не менее очевидно, что для таких, как Боровой арест Навального станет еще одним подтверждением дьявольской хитрости Кремля, который таким изощренным способом продолжает "продвигать" Навального. Вопрос не в них. А в том сколько из тех 15% которые считают попытку убить Навального преступлением российской власти, готовы к массовым акциям протеста в случае его задержания.

Опытные политтехнологи считают возвращение Навального 17 января ошибкой. Мол, лучше бы устроить это поближе к сентябрю, чтобы волна протеста против неминуемого ареста Навального наложилась на предвыборную активность, дала бы импульс протестному голосованию и сделала бы массовыми протесты против фальсификаций. Наверное, с точки зрения своего ремесла опытные политтехнологи правы. Но.

Разница между политтехнологом и политиком в том, что политтехнолог считает ходы, исходя из имеющейся реальности, а настоящий политик создает новую политическую реальность своими действиями. Алексей Навальный недавно превратился в настоящего политика.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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