Ученые рассказали, почему люди чувствуют «спиной» чужой взгляд 16.01.2021, 18:56

Эта особенность проявляется ощущениями в затылке.

Ученые рассказали о том, почему люди обладают удивительной способностью чувствовать «спиной» чужой взгляд. Оказывается, за этот феномен отвечает сложная нейронная сеть, пишет lenta.ua.

Человек чувствует взгляд другого периферийным зрением. Проявляется эта особенность покалыванием в затылке и чувством беспокойства. Причем, неприятные ощущения исчезают, если человек отвел глаза. Аналогичная система присутствует у других млекопитающих, но у них она функционирует менее точно. Когда люди не в состоянии понять, куда смотрит человек, они автоматически воспринимают это как потенциальную угрозу и ощущают чужой взгляд на себе. При этом отведи посторонний взор на несколько градусов, как страх исчезнет. Впрочем, он возвращается при первом сомнении.

Колин Клиффорд из Центра зрения Сиднейского университета убежден, что если человек не может определить, куда обращен взор других людей, то автоматически считает, что на него. Между тем психологи полагают, что феномен чувствовать чужой взгляд направлен на умение приспособиться к изменениям внешнего мира. Также это признак зависимости людей друг от друга, которая указывает на стремление к социализации.

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