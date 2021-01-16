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«Под разными предлогами и разными способами пытаются попасть в дома и квартиры людей»

  • 16.01.2021, 19:38
«Под разными предлогами и разными способами пытаются попасть в дома и квартиры людей»

Минчане возмущены действиями карателей.

Так называемая «милиция» терроризирует целые районы. Пытаются попасть в квартиры, вскрывают почтовые ящики, обманом попадают в подъезд, прикрывшись курьером, выключают людям свет, пишет телеграм-канал «Баста».

- Уже пятый день сотрудники карательных органов пытаются выщемить жителей Новой Боровой. Стараются переписать, где кто живёт. Чтобы потом было удобно людей кошмарить.

Под разными предлогами и разными способами пытаются попасть в дома и квартиры людей.

Выключение света, если удалось попасть в тамбур; доставка пиццы, новый участковый - познакомиться и прочие сказки.

А прямо сейчас облаву с допросом всех входящих и выходящих на улице Авиационная устроили.

Допрашивают, кто живёт, какая машина, номер, есть ли в машине видеорегистратор.

Достают жировки и сверяют их со списками.

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