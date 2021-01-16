«Под разными предлогами и разными способами пытаются попасть в дома и квартиры людей»
- 16.01.2021, 19:38
Минчане возмущены действиями карателей.
Так называемая «милиция» терроризирует целые районы. Пытаются попасть в квартиры, вскрывают почтовые ящики, обманом попадают в подъезд, прикрывшись курьером, выключают людям свет, пишет телеграм-канал «Баста».
- Уже пятый день сотрудники карательных органов пытаются выщемить жителей Новой Боровой. Стараются переписать, где кто живёт. Чтобы потом было удобно людей кошмарить.
Под разными предлогами и разными способами пытаются попасть в дома и квартиры людей.
Выключение света, если удалось попасть в тамбур; доставка пиццы, новый участковый - познакомиться и прочие сказки.
А прямо сейчас облаву с допросом всех входящих и выходящих на улице Авиационная устроили.
Допрашивают, кто живёт, какая машина, номер, есть ли в машине видеорегистратор.
Достают жировки и сверяют их со списками.