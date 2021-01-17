В Москве задержали или отменили более 40 рейсов 5 17.01.2021, 16:40

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Иллюстрационное фото

Сегодня во Внуково из Берлина должен прилететь Навальный.

В московских аэропортах на фоне погодных условий задержаны или отменены более 40 авиарейсов, сообщает РБКсо ссылкой на данные «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 15:40 17 января во Внуково задержаны девять рейсов и отменены еще два.

В Домодедово 19 рейсов задержаны, один отменен. В Шереметьево — девять задержаны, два отменены.

Сервис ссылается на информацию, предоставленную самими аэропортами. Задержкой «Яндекс.Расписания» считает отклонение рейса от графика на 30 минут и более.

В пресс-службе «Домодедово» заявили, что критичных задержек в аэропорту нет, время вылетов некоторых рейсов может быть скорректировано из-за непогоды: «В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолета».

«Видимость в районе достаточна для совершения взлетно-посадочных операций. В штатном режиме работают обе ВПП», — добавили в Домодедов

Как заявил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, накануне, 16 января, в Москве выпало 12 мм осадков — почти 30% месячной нормы. По его словам, минувшая ночь стала самой морозной в текущем сезоне, к 9 утра столбики термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ к опустились до минус 21,2.

17 января в 19:20 в Москву из Берлина должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный, он прибывает во Внуково рейсом «Победы».

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