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Виктор Бабарико: Ход времени нельзя остановить

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  • 17.01.2021, 16:47
  • 2,347
Виктор Бабарико: Ход времени нельзя остановить

Новое письмо от политзаключенного.

Больше месяца не было писем от политзаключенного Виктора Бабарико. Весточка пришла его другу по переписке, пишет nn.by.

— Мнение о том, что маленькое действие лучше всякого бездействия, (цитата от Вас), вселяет оптимизм.

Про погоду мне тоже думается в направлении и ожидании лучшего. Хотя больше всего не нравится слово «ожидание». Образ «ждуна» отталкивающий. Лучше — маленькими шагами, но к цели.

И, конечно же, ход времени нельзя остановить, но всегда нужно помнить: время только одна из составляющих нашей жизни. Ведь есть ещё место (пространство) и сам «наблюдатель». Так что в наших руках — менять и формировать окружающее пространство, делать самих себя лучше. Поэтому засыпать не нужно.

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