Встречающие Навального во Внуково скандируют: «Путина в отставку!»5
- 17.01.2021, 20:13
- 2,489
Рейс с Навальным сядет в Шереметьево.
В аэропорту Внуково в Москве ожидают прилета самолета из ФРГ, на котором летит российский оппозиционер Алексей Навальный. Трансляцию на YouTube ведет телеканал "Дождь".
Ожидающие прилета оппозиционера, начали скандировать: "Фашисты!" и "Путина в отставку!".
Сотрудники ОМОН начали вытеснять на улицу людей, которые собрались у рамок на входе в аэропорт Внуково. В аэропорту задержали сторонников Навального.
Самолет с Навальным полетел в "Шереметьево".