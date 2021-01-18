Обычных белорусов начнут вакцинировать «Спутником V» только с апреля 19 18.01.2021, 8:45

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Первыми ее получают те, кто работает с большим количеством людей.

Обычные люди смогут получить прививку от коронавируса не раньше апреля. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, пишет сайт "Еврорадио".

По его словам, Беларусь подписала контракт на закупку в России 170 тысяч вакцин "Спутник V". До Нового года поступило 20 тысяч вакцин. Первыми ее получают те, кто работает с большим количеством людей.

"Я думаю, что это будет примерно с апреля, когда мы закончим вакцинировать именно те уязвимые, скажем так, контролируемые наши группы — это медработники, педагоги, сотрудники транспорта, торговли, и вот мы тоже, кстати, с вами ведем разговор, работники СМИ. Вот мы когда отработаем с этим контингентом — ну, слово контингент мне не очень нравится — с группами населения, скажем, наиболее уязвимыми, потом начнем работать и по другим группам", — объяснил министр.

По словам Пиневича, Беларусь планирует покупать не только "Спутник V", но и другие российские вакцины от коронавируса. Также идут переговоры с китайцами по поводу их вакцины. Кроме того уже в первом квартале этого года Беларусь планирует наладить выпуск вакцины "Спутник V" под своим брендом.

За первые 4 месяца 2021 года в Беларуси планируют вакцинировать 1,2 млн человек. Всего от COVID-19 будет вакцинировано до 5,5 млн жителей Беларуси.

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