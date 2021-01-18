Белорусские предприятия по уши застряли в кредитах и займах 6 18.01.2021, 9:40

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В 2020 году произошел стремительный рост обязательств компаний-флагманов.

Сайт banki24.by разбирается, у кого самое высокое долговое бремя.

Информация о состоянии расчетов крупных и средних предприятий поступает с лагом в 1,5 месяца. Сегодня самые свежие данные — на 1 декабря.

К этой дате долг предприятий-флагманов по кредитам и займам достиг 95,8 млрд BYN. По сравнению с началом года он вырос на 22,4%.

В 2020 году отмечался самый быстрый рост долга по кредитам и займам за пятилетие. Сравните: за 2016-й долги увеличились на 4,5%, за 2017-й — на 11,5%, за 2018-й — на 12,5%, за 2019-й — на 5,3%.

Стремительный рост долга компаний связан с двумя вещами: высокой долей валюты в обязательствах и девальвацией белорусского рубля. Девальвация автоматически увеличивает рублевый эквивалент долга за счет разниц по курсам.

Самый крупный долг по кредитам и займам накопили предприятия Минска — 22,7 млрд BYN. Относительно начала года он увеличился на 21,5%.

Наиболее быстрый подъем обязательств показали компании из Минской области — на 29,3% до 15,4 млрд BYN. В остальных областях ситуация была следующей: Брестская — 5 млрд BYN (+19,9%), Витебская — 7,9 млрд BYN (+21,6%), Гомельская — 17,2 млрд BYN (+23,3%), Гродненская — 20,2 млрд BYN (+25,9%), Могилевская — 7,4 млрд BYN (+5,3%).

Основной объем долгов по кредитам и займам приходится на промышленность — 52,5 млрд BYN (+19,8%). Внутри промышленности горнодобывающие предприятия должны 2,7 млрд BYN (+90,6%), энергетика — 4,1 млрд BYN (+30,3%) и обрабатывающая промышленность — 45,5 млрд BYN (+16,4%).

Среди отраслей обрабатывающей промышленности лидерами по долгам являются деревообработка и бумажники (9,3 млрд BYN), пищепром (7,7 млрд BYN), машиностроение (5,6 млрд BYN), металлургия и химпром (по 4,4 млрд BYN).

За пределами промышленности заметные обязательства имели сельское хозяйство (6,1 млрд BYN), строительство (14,6 млрд BYN), оптовая торговля (3,1 млрд BYN), розничная торговля (3,7 млрд BYN), транспорт (3,7 млрд BYN).

Проблемные обязательства по кредитам и займам к 1 декабря составили 2,557 млрд BYN. Основной объем таких долгов обеспечили предприятия Гомельской (752,2 млн BYN) и Минской (630,8 млн BYN) областей. Самый быстрый рост обязательств показали компании из Минска — на 56,6% до 211,7 млн BYN.

Среди видов деятельности больше всего токсичных кредитов и займов накопила промышленность (1,693 млрд BYN) и сельское хозяйство (406,1 млн BYN).

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