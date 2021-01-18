Вирусный эффект 18.01.2021, 18:54

Врач Никита Соловей

фото: tut.by

Врач-инфекционист – об особенностях COVID-19 в Беларуси.

"Вторая волна характеризовалась большей заболеваемостью — примерно в два раза по сравнению с первой волной", — рассказывает главный внештатный инфекционист Минска Никита Соловей.

Доктор отмечает, что зарегистрированы далеко не все случаи, передает euroradio.pl.

"Реальную заболеваемость оценить сложно и в Республике Беларусь, и в других странах, поскольку многие пациенты болеют субклинически, многие вообще не имеют никаких клинических признаков, инфицировавшихся коронавирусом. Часть пациентов может не обращаться за медицинской помощью, ещё часть пациентов проходит под другими диагнозами", — добавляет он.

Рассказал Соловей также другие детали о коронавирусе и о возможной вакцинации от COVID-19.

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