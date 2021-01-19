«В проруби теплее, чем на улице» 4 19.01.2021, 8:53

фото: tut.by

Как белорусы окунались в Крещение, когда вокруг — мороз -20°С.

В воздухе — около -20°С, в воде — +4°С. «То есть в проруби сейчас можно даже погреться?» — смеются люди, пришедшие в сильный мороз к водохранилищу. В этом году, вопреки пандемии и другим сложностям, многие белорусы решили поддержать крещенскую традицию.

Журналисты tut.by посмотрели, как это было вечером 18 января.

Фото для этого материала сделаны сразу в трех точках: на водохранилищах Дрозды, Вяча и на Комсомольском озере.

В Минске в этом году три официальные точки для купания в проруби: на Цнянском водохранилище, Комсомольском озере и Дроздах. Точки сбора привязаны к спасательным станциям — там традиционно дежурит ОСВОД и скорая помощь. Есть и оборудованные купели за городом — например, на Вяче.

фото: tut.by

У «официальных» прорубей в Минске есть удобства. Например, большая теплая палатка, где можно переодеться. На Дроздах, как и на двух других столичных точках, — мобильная баня. Некоторые бегут в парилку до купания, некоторые — после. А многие — и до, и после, чтобы было теплей. Глядя на довольные лица людей, которые веселой компанией выбегают из общественной парилки, хочется верить, что баня и правда помогает от коронавируса, как белорусам говорили весной.

К слову, Минздрав сегодня предостерег белорусов от купания в проруби «в условиях напряженной ситуации по COVID-19». Особенно медиков беспокоит ныряние в холодную воду после перенесенного коронавируса.

«Существует понятие — посткоронавирусный синдром. Речь идет о том, что даже когда процесс воспаления закончился, могут еще оставаться осложнения со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой системы — лишний раз нагружать организм стрессом не стоит», — написали 18 января в телеграм-канале белорусского Минздрава.

фото: tut.by

фото: tut.by

К минским купелям на этот раз привезли общепит. Парни из Заводского РОЧС Минска в Дроздах раздают горячую гречневую кашу с тушенкой и чай — это бесплатно. Здесь же стоит фудтрак с кофе, блинами, облепиховым чаем. Есть глинтвейн, горячий шоколад с ромом и кофе с коньяком. Чай и глинтвейн наливают и из самоваров. Самовары из той самой точки, которая год назад открылась на Комаровке, но продавцы рассказывают: в пандемию постоянного места больше нет, пока работают вот так — в разъездах.

фото: tut.by

Девушки в купальниках, вылезшие из проруби, делают селфи, им мороз нипочем. Среди них — Алеся, она окунается в Крещение уже в шестой раз. Девушка сравнивает два последних раза:

— Сейчас намного лучше, чем в прошлом году: есть лед, а тогда была только вода!

Действительно, ровно год назад мы смотрели, как минчане окунаются в купель без проруби, а теперь водохранилище Дрозды надежно покрыто льдом. Моржи со стажем и те, кто к таковым себя пока не относит, восклицают:

— Вот это зима!

фото: tut.by

фото: tut.by

Еще одна купальщица, Ирина, тоже делает фото для инстаграма.

— Все идеально. Нет, не холодно — согреюсь потом чаем.

18-летний парень, поглядывая на прорубь, дрожит.

— Я уже разок купался в Крещение, в прошлом году. Но тогда на улице было +1°С, не холодно. Сейчас, конечно, не то — боязно как-то, — говорит молодой человек.

фото: tut.by

фото: tut.by

А вот 45-летний Дмитрий Мальковский, организатор общественного объединения с говорящим названием «Моржи столицы», к таким встряскам для организма уже привык. Вместе с единомышленниками окунается каждое воскресенье на Цнянском водохранилище.

— Я стал закаляться года три назад. Все началось после серьезной болезни, когда я буквально заново учился ходить. Восстанавливался сначала в бассейне, а потом решил попробовать моржевание. Новички приходят — только окунаются, конечно, а мы еще и плаваем в холодной воде.

фото: tut.by

фото: tut.by

Отправляясь к проруби, Дмитрий советует одеваться теплее обычного и быть трезвым.

— Новичкам можно немного подготовить свой организм к такой встряске — например, приучить себя принимать контрастный душ.

фото: tut.by

фото: tut.by

фото: tut.by

фото: tut.by

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