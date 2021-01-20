Кремлевская шпилька Таракану Юрий Дракохруст, «Радио Свобода»

20.01.2021, 8:51

Юрий Дракохруст

Фото: Радыё Свабода

Так жизнь сложилась.

Реакция кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова на отмененный чемпионат мира по хоккею в Беларуси представляет собой четкий контраст с теми риторическими громами и молниями, которые звучат на этот счет от представителей официального Минска

«Украденный праздник», «спонсоры стали жертвами политических игр», «прецедент, при котором соревнования могут угождать интересам политиканов» — словом, горячее негодование.

А из Кремля звучит всего лишь сожаление. И при этом — по поводу того, что «такие решения пришлось (!) принять».

Иными словами, для Пескова отмена чемпионата в Минске — это не поиски коварного Запада, «врага славянства», не идеологическая диверсия, не покушение на суверенитет Беларуси.

Просто пришлось. Так жизнь сложилась. Стечение обстоятельств непреодолимой силы. А может Беларусь и впрямь не смогла гарантировать надлежащую безопасность соревнования, что стало официальной мотивацией переноса чемпионата из Минска.

А то там то коронавирус «психозом» посчитают, то парад на 9 мая устроят, то отсутствие карантинных мер объявят лучшей стратегией борьбы с «психозом». Опасно там, словом. Не то, что в России.

Наверное, не стоит преувеличивать значение этого контраста между пылкостью официального Минска в этом вопросе и космическим холодом кремлевской реакции.

Но это безусловно шпилька, намек на то, что в противостоянии Беларуси с Западом Кремль не будет собакой, которой крутит хвост.

У Кремля свое противостояние с Западом и он от него отказываться не собирается. А у Лукашенко — свое. Пусть борется. Сам.

Юрий Дракохруст, «Радио Свобода»

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