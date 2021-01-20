Российскому консульству в Нью-Йорке отключили все телефоны 20 20.01.2021, 10:18

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фото: Reuters

Связи с внешним миром нет уже третьи сутки.

Российское консульство в Нью-Йорке осталось без телефонной связи.

С 18 января американская сторона отключила все городские телефонные линии в здании дипмиссии, сообщает finanz.ru со ссылкой на дипломатов. Кроме того, с перебоями работает интернет.

Американцы объясняют обрыв телефонных линий техническими проблемами, но в консульстве верить им не спешат.

«Якобы не могут решить вопрос на протяжении 2 суток», - возмутился один из дипломатов.

Он добавил, что отключение связи «беспрецедентно».

У российской диаспоры в связи с отключением телефонной связи возникают огромные проблемы, рассказал консул консул Алексей Топольский. По его словам, отключено несколько десятков телефонных линий, они были отрезаны от связи одномоментно.

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