Партизаны провели акцию в поддержку «самурая» из Койданово 2 20.01.2021, 11:34

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Фотофакт.

Койдановские партизаны (Дзержинск) вышли на акцию в поддержку жителя города Виталия Буйновского, которому 19 января присудили 15 суток за флаг Японии на фасаде дома.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

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