Литва готова провести часть отмененного в Минске ЧМ по хоккею

Литва готова провести часть отмененного в Минске ЧМ по хоккею3
- 20.01.2021, 11:53
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Министерство образования, науки и спорта предлагает выбор из двух городов.
Литва может провести матчи в Вильнюсе или Каунасе. Такое предложение сделало литовское Министерство образования, науки и спорта, пишет Delfi (перевод – «Радыё Свабода»).
Среди аргументов в пользу Литвы — близкое расположение от Риги и наличие хоккейных арен.
«Одним латышам будет трудно, так как у них есть только рижская арена. Понадобится еще одна, что дорого и технически сложно», — сказал замминистра Линас Обцарскас.
Правда, чемпионат мира по хоккею проводится обычно в стране, сборная которой играет в высшем дивизионе, а литовцев в элите нет.
18 января Международная федерация хоккея лишила Беларусь права проведения части ЧМ, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.
Сейчас рассматриваются варианты провести «белорусскую» часть матчей в Словакии, Дании или все матчи в Латвии.