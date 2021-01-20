Литва готова провести часть отмененного в Минске ЧМ по хоккею 3 20.01.2021, 11:53

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Фото: charter97.org

Министерство образования, науки и спорта предлагает выбор из двух городов.

Литва может провести матчи в Вильнюсе или Каунасе. Такое предложение сделало литовское Министерство образования, науки и спорта, пишет Delfi (перевод – «Радыё Свабода»).

Среди аргументов в пользу Литвы — близкое расположение от Риги и наличие хоккейных арен.

«Одним латышам будет трудно, так как у них есть только рижская арена. Понадобится еще одна, что дорого и технически сложно», — сказал замминистра Линас Обцарскас.

Правда, чемпионат мира по хоккею проводится обычно в стране, сборная которой играет в высшем дивизионе, а литовцев в элите нет.

18 января Международная федерация хоккея лишила Беларусь права проведения части ЧМ, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Сейчас рассматриваются варианты провести «белорусскую» часть матчей в Словакии, Дании или все матчи в Латвии.

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