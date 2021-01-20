Анжелика Агурбаш: В моем сознании и душе всегда был «бела-чырвона-белы» флаг 3 20.01.2021, 14:38

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Анжелика Агурбаш

Фото: instagram.com/angelicaagurbash

Известная певица рассказала, почему поддержала протест.

В последние месяцы Анжелика Агурбаш делает много громких заявлений по поводу ситуации в родной стране. Журналисты tut.by поговорили с певицей о том, почему она это делает, титуле «любимицы власти», эстраде 90-х и женском счастье.

«БЧБ-флаг в последние месяцы всегда лежит в багажнике моего авто»

— 9 августа вы разместили пост с «Погоней» и подписью «Жыве Беларусь». Публикация была сделана до подведения предварительных итогов выборов или после?

— Конечно, до. И песню «Наўздагон», которую я перепела по просьбе поклонников (Впервые «Погоню» Василия Раинчика и Леонида Пранчака Лика Ялинская исполнила в 1991 году, певице был 21 год. — Прим. редакции), записала 5 августа. 6 числа ночью новую аудиоверсию услышал зритель. А уже 21 августа на моем YouTube-канале появился клип.

В моем сознании и душе всегда был «бела-чырвона-белы» флаг. Я так любила этот флаг, развевающийся на Доме правительства. В те годы жила на улице Могилевской и минимум два раза в день, катаясь в Белгосфилармонию и обратно, мимо него проезжала.

В сентябре меня задержали у белорусского посольства в Москве за якобы «организацию несанкционированного мероприятия». Я пришла поддержать протестующих земляков. Капитан полиции сказал: «У вас в руках нацистский флаг». Я стала разговаривать, переубеждать. Меня практически сразу отпустили, протокол не составляли. Кстати, БЧБ-флаг в последние месяцы всегда лежит в багажнике моего авто.

Впервые я обратила внимание на сложность ситуации в Беларуси после ареста Сергея Тихановского (Сергея Тихановского и его сторонников задержали на предвыборном пикете 29 мая в Гродно во время сбора подписей за участие в избирательной кампании на президентских выборах его жены Светланы. — Прим. редакции).

Потом был арест Виктора Бабарико. Когда посадили его сына, мне лично стало понятно, что это просто уничтожение оппонентов Лукашенко.

Бабарико много сделал для Беларуси не только в банковской сфере, но и в культурной. Чего только стоит его фантастическая галерея (корпоративная художественная коллекция картин Белгазпромбанка. — Прим. редакции). Бабарико привез оригиналы работ Марка Шагала на родину. Это историческое событие!

Лет восемь-десять назад один мощный галерист покидал Россию и в кратчайшие сроки распродавал свою коллекцию. Андрей Малахов пригласил меня на встречу с этим человеком: «Анжелика, там столько потрясающих вещей. Это уникальная возможность что-то приобрести». Четыре работы Шагала продавались по недорогим в мировом масштабе ценам — 6 миллионов долларов. Конечно, позволить себе такую роскошь я не могла. Я обратились в администрацию Лукашенко. Считала, что в рамках страны это подъемная сумма. Результата не было.

«Сегодня появилась новая страна, законы которой нам не оглашали»

— Что заставило начать открыто выражать свое отношение к происходящему?

— Я не смогла оставаться в стороне. Для меня была полной неожиданностью та степень агрессии, ненависти и безжалостности, которую проявили к народу. Я не предполагала, что сформировалась столь мощная репрессивная машина, которая сейчас калечит судьбы, жизни, здоровье людей. Людей, которые хотят выразить мнение, свои настроения и желания. Я убеждена, что на мирные марши выходят не преступники и не оппозиция. Это граждане Республики Беларусь.

Государство должно защищать свой народ. А если происходит обратное, как можно с этим мириться?

Сегодня, по моему мнению, появилась новая страна, законы которой нам не оглашали, но мы видим их в действии. Это безумие, когда на человека нападают неопознанные субъекты в балаклавах и с дубинками. Как мы можем понять, кто это — представители правоохранительных органов или бандиты?

— Многие белорусы говорят, что после событий 9 августа посмотрели друг на друга другими глазами… Что видите из другой страны вы (Агурбаш живет в Москве с 2000-х. — Прим. редакции)?

— Когда проходили первые мирные марши — увидела лица белорусов. Вот она настоящая энергия моего народа: просветленная, вдохновленная, воодушевленная, интеллигентная, культурная!

Мне непонятно, почему никто до сих пор не остановил репрессии по отношению к этим прекрасным людям. Мы ежедневно посылаем сигналы «SOS» во Вселенную, Европу, Россию. И эти сигналы слышат, смотрят на нас, как по телевизору, пытаются помочь, но глобально — ничего. Я очень надеялась, что в первую очередь Россия защитит родных братьев и сестер белорусов. Но со стороны Владимира Владимировича Путина — молчание.

«Лукашенко меня, извините, не обувал, чтобы я сейчас переобулась»

— Кто из ваших родственников живет сейчас в Беларуси? Сказываются ли на них ваши высказывания?

— Никаких звонков мне не поступало. Во всяком случае, пока. Но понимаю, что «наговорила» я прилично.

В Беларуси живет моя мама, родственники, друзья, колоссальное количество поклонников. Много людей, которые меня любят и уважают, есть и в аппарате Лукашенко, и в силовых, законодательных структурах. Как минимум половина страны выросла на моих песнях!

Нельзя грести всех под одну гребенку. Немало тех, кто вынужден молчать и находиться в «этой системе» по разным причинам. Я напрямую общаюсь с ними. И они еле-еле терпят, они уже давно на стороне народа. Все мое окружение переживает за белорусов. Поверьте, в России много неравнодушных людей.

— Почему мнения людей разделились в отношении вашей гражданской позиции: одни выражают благодарность, другие говорят «переобулась», «хайпит»?

— Во-первых, очень много ботов, которые обрушиваются на каждую мою публикацию. Первые сутки после прямого эфира или интервью — 99,9% прекрасных комментариев с благодарностью за поддержку. Ведь что я еще могу? Только своей энергией, духом призывать не бояться. На 2−3 сутки боты просыпаются и начинается: «переобулась и переоделась», «продажная», «фаворитка», «купили и те, и эти».

За фотографию в сторис с «жестом победы» на меня набросились: «Ее завербовали!». Сколько слухов и разговор ходило! Хотя все намного прозаичнее. Я гуляла по вечерней Москве с друзьями. Мы вышли к Красной площади, прошли мимо КГБ, зашли в бар «Патриот», наткнулись на здание, в котором располагается штаб Навального (Алексей Навальный — российский оппозиционный лидер, политический и общественный деятель. — Прим. редакции). Это все было случайно, но так символично. Мы поужинали в итальянском ресторане в бело-красных тонах. После сели в кафе. Было достаточно прохладно, и мне принесли белый плед с красными полосками. Одежда официанта была в этой же цветовой гамме. Я попросила его сжать кулак, сделала снимок. А ведь некоторые вообще писали, что на снимке не официант, а Вадим Галыгин!

Появились какие-то глашатаи, тот же Варламов (модельер Александр Варламов не раз высказывался по поводу дружбы Агурбаш с Лукашенко. — Прим. редакции). Он специально меня провоцирует, ведет себя безответственно. Человек должен отвечать за слова, которые транслирует из интервью в интервью. Они должны иметь под собой какую-то базу: фото, видео, свидетели. Этого нет.

Я никогда не была женщиной Лукашенко. Если бы и была, то я не иголка в стогу сена, об этом бы уже гремели на весь мир. То, что была одной из любимых артисток, — думаю, правда. Но я была любимой артисткой всей страны! Лукашенко никогда не был ни на одном моем сольном концерте. За все время у нас с Александром Григорьевичем есть лишь одно совместное фото, когда мне вручали звание заслуженной артистки Беларуси.

Государственную зарплату я получала, когда пела в ВИА «Верасы» с 1991 по 1995 год. Страна не спонсировала мои личные творческие проекты. И Лукашенко меня, извините, не обувал, чтобы я сейчас переобулась.

Я всегда толерантно относилась к Александру Григорьевичу. Юная, вся в творчестве, не углублялась в политическую жизнь страны. Сейчас пересмотрела архивные фильмы о событиях тех лет. У меня шок. Оказывается, было все то же самое, что и сейчас, только в меньших масштабах.

«Белорусское ТВ я лично смотреть не могу»

— Вы получили звание заслуженной артистки со второго раза, спустя 6 лет после первой несостоявшейся церемонии, к которой все было готово. Почему так произошло?

— Я была дерзкой, непокорной. Однажды сбежала с концерта «Верасоў» в Александрии. Меня предупредили: «Ты не то что до Минска, до Могилева не доедешь». А я посадила музыкантов в машину и погнала. Я никогда об этом не говорила, не хотела скандала.

Национальную школу красоты, которая существует сейчас, придумала я. И, по моему мнению, я должна была ее возглавить. Всё закончилось на результате строительства, меня отстранили.

Звание заслуженной артистки я получила в 2006-м году после «Евровидения». Промотур у нас бы мощнейший. Мы посетили огромное количество стран. Мы возлагали венок дружбы и были как миротворцы из Беларуси. Думаю, Александр Лукашенко тоже это оценил.

— С кем из заслуженных артистов Беларуси вы сейчас общаетесь?

— Ни с кем.

— Вы упоминали, что когда Лукашенко пришел к власти, культурной сфере уделялось много внимания. Как вы оцениваете уровень культуры в стране сейчас?

— С 1994 года около четырех лет было много телевизионных проектов, концертов. Лукашенко и его аппарат в этом всем участвовали, помогали. Вероятно, им тоже было интересно пообщаться с артистами, публикой. Они с удовольствием устраивали банкеты после мероприятий, приглашали поэтов, художников, композиторов — самые сливки.

Наша культура угасала постепенно, год за годом. Лучшие люди — редакторы, режиссеры, продюсеры (уже не говорю про артистов) — покидали Беларусь или замолкали. На национальном телевидении, по моему мнению, практически не осталось профессионалов. Сегодня белорусское ТВ я лично смотреть не могу. Один Азаренок (Григорий Азаренок, специальный корреспондент телеканала СТВ. — Прим. редакции) чего стоит! Это на грани фола, анекдотичная ситуация.

Свой выдающийся концерт в Кремле, который транслировали телевизионные каналы России, я передала на наше ТВ. Его не показали ни разу. Вероятно, меня давно не хотят видеть на государственных мероприятиях, концертах.

— В инстаграме сказали, что не приняли бы участия в концерте женского форума в «Минск-Арене» и клипе «Любимую не отдают» ни за какие деньги. С кем-то из артистов, кто согласился, разговаривали?

— Саша Буйнов понятия не имел, что это за фраза «Любимую не отдают». Анита Цой тоже особо не понимала, когда пела. Про остальных ничего говорить не буду, не знаю.

Мне позвонили знакомые из Беларуси: «Анжелика, завтра к нам Басков на концерт приезжает. Его всей страной отговаривают». Я сказала: «Этого не может быть. Я знаю Колю. Он не поедет 100%». Я была уверена, что не согласится…

На прием, который был на старый Новый год, тоже поехали российские артисты: Зара, Стас Михайлов, Валерий Сюткин. Мне понятна позиция тех, кто поддерживает Лукашенко. Мне понятна позиция тех, кто выступает против репрессий, агрессии и насилия: Рита Дакота, IOWA, «Би-2». Мне непонятна «никакая позиция», когда «мая хата з краю, я нічога не ведаю».

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