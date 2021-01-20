Мэр Львова отказывается покупать белорусские автобусы 1 20.01.2021, 16:56

Андрей Садовой

Жители украинского города его поддерживают в этом.

Белорусская компания МАЗ изъявила желание поставить свои автобусы в украинский город Львов, где продолжается программа по обновлению общественного транспорта. Однако этого может не случиться – по политическим причинам. Откажутся ли львовяне спонсировать режим Лукашенко? Об этом в материале «Белсата».

Тендер на закупку 100 автобусов для города Львова был объявлен в феврале прошлого года. Большую часть денег на покупку транспорта должен предоставить Европейский инвестиционный банк. Новый транспорт должен заменить маленькие, старые и неудобные автобусы. Но недавно мэр Львова заявил, что вероятный победитель тендера является дилером белорусского МАЗа, и обратился к общественности с вопросом, имеют ли они моральное право спонсировать режим Лукашенко.

Вот что говорят об этом жители Львова:

«Мы считаем, что Лукашенко не нужно спонсировать».

«”Электрон” – львовская фирма. Это же всё для города, и тут, мне кажется, вообще не должно стоять никакого вопроса».

«Я на месте Садового покупал бы украинские автобусы».

«Наверное, нельзя покупать ни в России, ни в Беларуси».

Белорусы, живущие во Львове (некоторые из них переехали сюда уже после выборов по политическим причинам), в воскресенье провели в центре города акцию, чтобы власти Украины прислушались к их мнению и не стали покупать автобусы у МАЗа. Помимо этого они составили на имя мэра открытое письмо, которое уже подписали несколько сотен человек.

«Сама идея очень хорошая. Действительно, Львову очень нужны хорошие комфортабельные автобусы. То, что делает мэр для места, он делает правильно. Другая ситуация, что на сегодняшний день в связи с политическими событиями, закупив эти автобусы, он тем самым поддержит этот кровавый режим, за эти деньги людей будут сажать, убивать и калечить», – говорит живущий во Львове белорусский активист Алексей Францкевич.

В тендере приняли участие пять компаний: две представляли украинских производителей, две – белорусских и одна – турецкого. Один из украинских представителей, по словам мэра, не смог предоставить всю необходимую документацию для тендера, а второй – местный завод «Электрон» – предложил за автобус значительно большую цену, чем дилер МАЗа: 222 тысячи евро против 158 тысяч. То есть общая экономия составила бы почти 6,5 миллиона евро.

«Белорусы дали цену меньше, намного меньше, чем даже была та цена, по которой недавно продавались автобусы для Киева, потому что Киев закупил 190 автобусов МАЗ. Но, учитывая нынешнюю ситуацию с санкциями, мы обратились к правительству и премьер-министру, мы обратились к послу Европейского союза в Украине, мы обратились к Европейскому инвестиционному банку, чтобы он помог нам разобраться, как быть в данной ситуации. Потому что, с одной стороны, нам нужны автобусы, а с другой стороны, для нас важно, чтобы братский белорусский народ имел демократическую власть, и мы были соседями, потому что многие белорусы приезжают во Львов и, возможно, черпают здесь дух демократии», – заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Сейчас мэр Львова ждет ответа от правительства и Европейского инвестиционного банка. По его мнению, лучшим решением будет проведение нового тендера. Таким образом, во-первых, они не поддержат режим Лукашенко, а во-вторых, поднимут вопрос о поддержке своих украинских производителей.

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