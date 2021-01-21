Невзоров: Дворец Путина пригодится для искупления вины перед Беларусью 21.01.2021, 11:05

Александр Невзоров

Там будет отличный пансионат для участников протестов.

Известный российский публицист Александр Невзоров считает закономерными факты, о которых рассказал в своем последнем фильме Алексей Навальный.

«Я посмотрел кино Навального про путинский дворец в Геленджике. Могу сказать честно, что меня это в общем и целом не впечатлило, хотя это сделано превосходно, – сказал в эфире «Эха Москвы» Невзоров. – Эти дворцы — это обязательный аксессуар любой абсолютной власти, любой деспотии, любой тирании.

Это так же симптоматично для власти такого типа, как бубонные наросты при бубонной чуме. Не бывает физиономии диктатуры без таких прыщей в виде дворцов на физиономии, не бывает. Это как понос при холере».

Публицист предлагает после смены власти в России подобные объекты использовать для пострадавших, в том числе из Украины и Беларуси.

«Но, конечно, очень неплохо, что такое строение появилось. Я рад, что оно есть, и когда у нас все закончится, а оно закончится, и надо будет как-то замиряться обратно со всем человечеством и искупать вину перед Украиной, перед Беларусью, надо будет мириться с Украиной, то, в общем, считай, что для ветеранов АТО будет отличный пансионат.

И у всех, кого Лукашенко на деньги России изувечил на мирных шествиях в Минске, тоже будет отличный пансионат. Так что, я думаю, что это зданьице не зря построено», — считает Невзоров.

Именно соседством с Россией, по его мнению, обусловлена и безнаказанность действий белорусских властей.

«Потому что мы же видим, что тот же самый Лукашенко, спонсором и другом которого выступила Россия, он был пойман за усы на уже откровенном не просто желании, а на возможности и на планировании, создании лагерей для инакомыслящих. И четко было транслировано его распоряжение — это был замечательный перехват разговора — о том, что да, действительно, надо стараться увечить, надо стараться калечить этих минских протестантов, а потом для них будет лагерь.

И мы же понимаем, что он тоже выращен Россией, что если бы граница у него была бы с Испанией или с Италией, или со Швейцарией, он никогда бы не посмел, если бы у него не было могущественного друга Вовы, ни вести себя так, ни питать надежды на то, что это поведение останется безнаказанным», — убежден публицист.

Напомним, что неделю назад в сети появилась аудиозапись с голосом человека, похожим на голос бывшего главы ГУБОПиК, а ныне замминистра МВД Николая Карпенкова. Мужчина на записи говорит о необходимость создания лагеря для участников протестов, где их можно было бы держать «пока все не успокоится».

Ранее Невзоров сделал прогноз, что 2021-й станет для Лукашенко «годом величайшего разочарования».

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