«Герр директор»: где работает друг Путина Маттиас Варниг из фильма Навального 2 21.01.2021, 14:59

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Маттиас Варниг на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 2018 год

Фото: ТАСС

В расследовании упоминается бывший агент «штази».

Немец Маттиас Варниг (Matthias Warnig), чье имя упомянул в своем новом фильме «Дворец для Путина» Алексей Навальный, - человек во многом особенный. Это самый давний и самый активный в российском бизнесе немецкий друг президента России Владимира Путина, пишет сайт dw.com.

Навальный упоминает Варнига, когда рассказывает о переписке бывшей супруги нынешнего президента РФ Людмилы с ее немецкой подругой в середине 1990-х. Одно из писем было отправлено с факса Варнига. Российский оппозиционер рассказывает, что Варниг, бывший агент восточногерманской спецслужбы «штази», ставший в 1990-е годы банкиром, финансово помогал Путину, бывшему сотруднику КГБ в Дрездене, и его семье. Есть предположения, что оба могли познакомиться по линии спецслужб в ГДР, но официально их контакты начались уже после смены обоими рода занятий - в Санкт-Петербурге.

Варниг: Увидеться с Путиным - не проблема

65-летний Маттиас Варниг избегает публичности, предпочитая действовать за кулисами. В 2018 году интервью с ним опубликовала австрийская газета Die Presse. На вопрос, как часто он встречается с Путиным, бизнесмен ответил, что у российского президента нет мобильного телефона, но добавил: «Если мне нужно с ним увидеться, то мы уж это организуем».

За 20 лет правления Путина в РФ Варниг, получивший в ГДР экономическое образование, стал самым влиятельным немецким менеджером в российском бизнесе. Он входит в советы директоров ведущих российских компаний и банков.

В интервью Die Presse Варниг объяснил это стечением обстоятельств: мол, у него в начале 2010-х закончился один из проектов, а тогдашний президент России Дмитрий Медведев запретил высшим чиновникам входить в советы директоров компаний. «И тогда понадобились люди, чтобы занять эти должности», - пояснил менеджер. При этом Варниг отрицал, что был назначен в качестве «доверенного лица Путина» с целью контролировать руководство: «Нет, вовсе нет. Я - не рупор Кремля».

От «Роснефти» до ФК «Шальке»

Среди работодателей Маттиаса Варнига - крупнейшие российские компании. С 2011 года он - член советов директоров «Транснефти» и «Роснефти». При этом в «Роснефти» Варниг является заместителем еще одного немца, Герхарда Шредера (Gerhard Schroeder), бывшего канцлера ФРГ, также друга Путина, который возглавил совет директоров в 2017 году. О Шредере Навальный в фильме не упомянул.

Кроме того, Варниг входит в совет директоров банка ВТБ и до 2015 года был членом правления санкт-петербургского банка «Россия», который в СМИ связывают с близким окружением президента Путина.

С 2012 по 2018 годы Варниг возглавлял совет директоров компании «Русал», но был вынужден уйти под давлением санкций США. Потеряв одну должность в России, немецкий менеджер скоро получил другую - на родине. В 2019 году он вошел в наблюдательный совет футбольного клуба «Шальке» из Гельзенкирхена, главным спонсором которого является российский «Газпром». Некоторые болельщики протестовали против его назначения.

В 2017 году в российских СМИ появилась информация, что Маттиас Варниг приобрел акции компании «Новые облачные технологии» - российского разработчика офисных приложений, которого называют конкурентом Microsoft. Два года спустя Варниг вышел из состава акционеров.

«Северный поток - 2» как главный проект Варнига

Самым главным на данный момент проектом Маттиаса Варнига является строительство газопровода «Северный поток - 2» из России в Германию по дну Балтийского моря. Он занимает должность исполнительного директора зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2, главный совладелец которой - «Газпром». До этого, с 2006 по 2016 годы, Варниг был управляющим директором компании Nord Stream, которая прокладывала первые две ветки трубопровода. Для Варнига оба проекта, которые выгодны прежде всего землям на востоке ФРГ, - игра на домашнем поле: он - уроженец восточногерманского Бранденбурга.

По иронии судьбы, когда в августе 2020 года Алексея Навального после отравления «Новичком» привезли в Германию, главный проект Варнига оказался под угрозой. Начали все громче звучать требования остановить или заморозить «Северный поток - 2», который и так оказался под ударом санкций США.

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