Протест не остановить: Чижовка вышла на марш, а Сеница встала в цепь солидарности 22.01.2021, 9:59

Минские районы задают темп всей стране.

В столице каждый день проходят акции протеста практически во всех микрорайонах.

Вот так вчера маршировали столичные партизаны из Чижовки.

А в Сенице тем временем протестующие встали в цепь солидарности.

Видео опубликовано в соцсети «Вконтакте» Charter97.org.

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