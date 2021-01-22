Человек, который поджог себя у Дома правительства в Минске, жив

Человек, который поджог себя у Дома правительства в Минске, жив5
- 22.01.2021, 12:16
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Медики диагностировали у него ожог более чем 50% тела.
Официальный телеграм-канал Минздрава прокомментировал самоподжог на площади Независимости в Минске:
- Пострадавший на площади Независимости человек находится без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50 процентов ожогов. Медицинские работники скорой помощи, транспортировали пострадавшего в Республиканский ожоговый центр.