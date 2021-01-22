«Ночью незнакомые люди привезли обогреватели» 3 22.01.2021, 13:25

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Как соседи спасают минскую Малиновку, где нет отопления и горячей воды.

Из-за аварии на теплосетях в Московском районе столицы вчера по многим адресам пропала горячая вода и отопление. Отменили занятия в десятке школ, почти 30 детских садиков оставили только дежурные группы. Утром 22 января tut.by прогулялся по минской Малиновке и посмотрел, что там происходит во время очередного крупного коммунального ЧП.

Папа детсадовца: «Несем детям обогреватель»

Детский сад № 556 на Рафиева, 87, — один из тех, что остались без отопления. Утром пятницы тут немноголюдно: вчера вечером родителей попросили при возможности не приводить детей.

Идут только те, кому негде оставить малыша в будний день. В руках у одного папы — обогреватель.

— На всякий случай захватили. Переживаем, что сегодня детям может быть холодно, — объясняет мужчина, но просит себя не фотографировать.

Одна из мам рассказывает, что в группе, куда ходит ее дочь, сегодня только два ребенка, хотя обычно приходит 13−15 человек.

Еще два родителя, которых мы встретили у детского сада, ничего об аварии не знают. Они пришли из дома на Есенина, в котором отопление и горячая вода есть. Удивляются вопросам, заходят в здание и выходят из него минут через 10 — решили вернуться домой, раз такая ситуация.

У школы: «Идите домой! Сегодня нет уроков!»

В школе № 209, что на Рафиева, 91, тоже идут редкие люди. Уроки отменили, скорее всего, вместо пятницы учебным днем будет суббота. Сегодня работают только дежурные группы.

Из здания выходит мужчина, который с удивлением смотрит на тех, кто все-таки тянется к школе, и добродушно объявляет:

— Идите домой! Сегодня нет уроков!

Через школьный двор идет семья. Женщина рассказывает, что ни в детский сад, ни в школу своих детей не повела.

— Дома пока терпимо, не очень холодно. Посмотрим, конечно, что будет к вечеру.

Поликлиника № 25, которая находится неподалеку, работает в обычном режиме. На входе нам говорят:

— Прохладно, но оделись сегодня потеплее.

У аварийной трубы: «Вода начала пробиваться из-под земли!»

Нина и Виктор живут на Есенина, 87. Виктор — строитель, пришел вчера с работы, но мыться пришлось в холодной воде.

— Но в нашей квартире пока комфортная температура — дом утепленный, повезло.

Семья добавляет, что живет на десятом этаже. Оттуда, прямо из окон, видно, как чинят теплосети.

Авария произошла в районе перекрестка улиц Есенина и Рафиева, со стороны торгового центра «Максимус» и рынка.

Утром пятницы там активно работают представители «Минских тепловых сетей». Один из работников на месте в двух словах поясняет:

— Видите, вон тот красный кусок трубы? Это сильфонный компенсатор, его заменили.

Позже в «Минских теплосетях» официально сообщат, что причиной аварии стала трещина в компенсирующем устройстве.

Хорошо видели, как началось ЧП, предприниматели с рынка. Двум палаткам даже пришлось переехать на другое место на время ремонта трубы, — и переезд был экстремальным.

— Начала пробиваться вода прямо из земли, между плиток! Плитки — прогибаться. Потом это все превратилось в фонтан, — рассказывает Светлана, которая раскладывает товар в одной из переехавших палаток. — Мы успели все вынести. Видео снимать было некогда — тут бы имущество спасти. Хорошо, что это не случилось ночью, когда никого нет, а товар здесь — ущерб был бы большой.

Предпринимательница и так переживает. Когда перетаскивали свою палатку на новое место, она сломалась.

— Выкинули уже свою, около 500 долларов стоит замена… Пока нам временную палатку дали, вот, обживаемся.

Собеседница говорит, что около года назад трубу, на которой сейчас произошла авария, уже ремонтировали.

— А примерно за месяц до Нового года в этом месте немного провалился асфальт. Приезжали, латали дырку. И вот вчера оттуда все и началось.

Жительница: «В 115 не дозвониться, ночью незнакомые люди привезли обогреватели»

Когда вчера вечером стало известно, что в Московском районе Минска — ЧП, и отопления и горячей воды у многих людей не будет около суток, минчане завалили друг друга сообщениями о помощи. «Привезу обогреватель», «Пущу переночевать» — чаты в телеграме разрывались от предложений.

Светлана живет на Рафиева, 78. Она — одна из тех, кому этой ночью помогли. Молодая мама рассказывает: ребенок болеет, а квартира начала быстро остывать.

— Когда сын заснул, поняла, что воздух уже очень холодный. Зашла в чат, попросила обогреватель. Откликнулись многие, привезли два обогревателя — один отдам соседям, — рассказывает минчанка.

Без отопления и обогрева в ее квартире температура доходит до 15 градусов.

Один из обогревателей привезли жители Новой Боровой, которые в прошлом году и сами попадали в коммунальные передряги.

Жительница дома на Рафиева отмечает, что вчера вечером долго не могла дозвониться в 115. Получилось уже совсем поздно, тогда в контакт-центре объяснили: в районе авария, горячей воды не будет примерно сутки.

— Я спросила, чем коммунальные службы могут нам помочь. Мне ответили примерно так: «Ну вы же взрослый человек, сами решите все вопросы», — смеется женщина. — Я пошутила: «Мне на своей квитанции написать то же самое?».

Но Светлана в восторге от отзывчивости обычных минчан. Она ее заметила еще в июне — когда сразу в нескольких районах столицы были проблемы с водой.

— В последние полгода я четко поняла: что бы ни случилось, люди тебе помогут.

Вернуть тепло в дома планируют к 16.00 22 января.

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