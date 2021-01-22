Суд Москвы арестовал Алексея Кудина на два месяца 2 22.01.2021, 21:05

Вопрос о его экстрадиции будет решен до 1 марта.

Домодедовский судна два месяца арестовал белорусского бойца-тяжеловеса Алексея Кудина. Он был задержан вчера в Москве по запросу белорусского режима, передает «Трибуна».

Ожидается, что до 1 марта будет решен вопрос об экстрадиции Кудина в Беларусь.

Напомним, 19 ноября в молодечненском суде должно пройти первое заседание по делу бойца Алексея Кудина. Однако он на заседание не явился, после чего был объявлен в розыск. Спортсмен уехал из страны. О его планах покинуть Беларусь не знала даже супруга.

Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь – до пяти лет лишения свободы.

Кудин является заслуженным мастером спорта Беларуси, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов.

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