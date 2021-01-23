Строительный сектор Беларуси понес беспрецедентно огромные убытки 4 23.01.2021, 10:08

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Иллюстрационное фото: «Наша Ніва»

Их размеры поражают воображение.

Переворачивает кошмарную страницу 2020 год надолго запомнится белорусским строителям. Хотя бы по беспрецедентно огромным убыткам, которые показали предприятия отрасли, пишут banki24.by.

Настало время подводить итоги работы экономики, поскольку уже доступны производственные показатели отраслей за 12 месяцев, а финансовые – за 11. После крупных и средних предприятий промышленности имеет смысл взглянуть на строительный сектор.

Если промышленное производство за полный год сократилось на 0,7%, то инвестиции в основной капитал упали на 6,8%. В инвестициях есть 2 основные компоненты – строительно-монтажные работы и затраты на машины и оборудование.

Первая компонента выросла за 2020 год на 1,4%, а вторая снизилась на 16,4%. В 2020 году строители отчитались о вводе 4,156 млн кв м жилья, из которых 1,306 млн квадратов возвели с господдержкой. К 2019 году есть рост на 2,3%. А вот если сравнивать не с одним годом, а с более широкой ретроспективой, то 2020 год окажется на шкале ниже 2016-го и чуть выше 2006-го.

Средняя рентабельность продаж флагманов стройсектора за 11 месяцев составила 8,9%. Однако рентабельность «размазана» по строительству крайне неравномерно. Есть мизерная доля организаций с рентабельностью от 30% и выше – 1,8%.

Одновременно существует 52,4% предприятий, которые либо имеют убытки от продаж, либо их рентабельность находится в пределах 0-5%. К первой группе компаний относятся 16,4% предприятий сектора, ко второй – 36%. Конечный результат работы предприятия – это чистая прибыль (либо чистый убыток).

Этот результат получается после сложения прибылей (убытков) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности и после вычета налогов и сборов. Иными словами, на чистую прибыль влияют не только продажи продукции, но и платежи по долгам, а также курсовые разницы.

В 2020 году белорусский рубль сильно девальвировался к доллару и евро. Это автоматически привело к росту рублевого эквивалента долгов предприятий и образованию значительных курсовых разниц.

На борьбу с курсовыми разницами чиновники бросили указ №159. Документ дал временное право коммерческим предприятиям списывать курсовые разницы на убытки (прибыли) не сразу по образовании, а постепенно в течение 2020-2022 гг.

Тем не менее, чистый убыток по стройсектору все равно поражает воображение – это 1,677 млрд BYN против прибыли 498,2 млн BYN в 2019-м. Убыток накопился среди 17,9% убыточных организаций отрасли, потери которых достигли 2,370 млрд BYN (рост в 12 раз к 2019 году).

В географическом разрезе основные потери сконцентрированы в Островецком районе, где возводится АЭС. Суммарные долги предприятий стройсектора на 1 декабря составили 19,8 млрд BYN (+23,4% с начала года).

За 11 месяцев выплаты отрасли по кредитам и займам достигли 1,849 млрд BYN, что эквивалентно 17,3% выручки.

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