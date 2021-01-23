Какие курсы доллара и евро установили белорусские обменники на выходные
- 23.01.2021, 12:05
Где выгоднее всего покупать и продавать валюту?
Самый выгодный курс покупки доллара в банках — 2,561 рубля, а евро — 3,116 рубля.
Портал tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники 23 января.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,561 рубля (Абсолютбанк, Белинвестбанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке, Paritetbank — 2,552 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БСБ Банке — 3,149 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белинвестбанке — 3,116 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке — 3,102 рубля.