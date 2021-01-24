Байден установил рекорд по сумме анонимных пожертвований 2 24.01.2021, 9:15

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Предыдущий рекорд был у республиканца Мита Ромни.

Президент США Джо Байден установил рекорд по сумме анонимных пожертвований на свою избирательную кампанию, собрав 145 миллионов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Предыдущий рекорд был у республиканца Мита Ромни, который в 2012 году собрал 113 миллионов долларов.

Соперник Байдена Дональд Трамп собрал на свою кампанию в 2020 год 28,4 миллионов долларов.

Издание напоминает, что на протяжении последних лет Демократическая партия США критиковала практику сбора пожертвований. В партии считают, что такие взносы являются «коррумпированными».

Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США.

Во время инаугурационной речи президент пообещал «быть президентом для всех американцев», назвал своей задачей объединение США и почтил минутой молчания жертв коронавируса.

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