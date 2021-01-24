До +7°C будет в отдельных районах Беларуси 25 января 24.01.2021, 15:58

Будет преобладать облачная погода.

В отдельных районах Беларуси 25 января сохранится туман, на дорогах - гололедица, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. На большей части территории осадки: дождь, мокрый снег. Днем местами в западных районах сильный снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 3 мороза до 3 тепла. Днем будет от нуля до 5 градусов тепла, по Гомельской области - до 7 выше нуля.

26 января по западной половине Беларуси ожидаются сильные осадки с преобладанием мокрого снега, местами налипание мокрого снега. Ночью в юго-западных районах, днем на большей части территории страны ожидается усиление ветра, с порывами до 15-20 м/с.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».