Час прилива настал? 3 Артемий Троицкий

25.01.2021, 8:35

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Артемий Троицкий

Образы противостояния внушают оптимизм.

Есть ощущение, что совместными усилиями Алексея Навального и Владимира Путина, ФБК и ФСБ удалось свершить то, что еще пару недель назад казалось крайне маловероятным: повернуть отлив вспять. 75 миллионов просмотров геленджвудского блокбастера и вежливый, но ершистый всероссийский бунт 23 января обозначили — не могу утверждать наверняка, но highly likely — новую гражданскую и политическую ситуацию в стране. Паника, истерия и тотальная медвежья болезнь (понос от страха) в стане Путина — это еще не все. Главное и фундаментальное — сдвиг в массовом сознании.

Что очевидно? Первое: приказало долго жить идиотское понятие «согласованной акции протеста», под навязчивым гипнозом которого вся наша оппозиция беспонтово торчала последние 10 с лишним лет. «Согласованный протест», «санкционированная революция» — это оксюмороны. Невозможно всерьез договориться о протесте с теми, против кого протестуешь. (КПРФ это не касается, конечно). Путинская власть твердо поставила себя вне закона, и «санкционированная» тактика ветеранов протеста в свете нынешней ситуации выглядит так же наивно и бесполезно, как призывы диссидентов-семидесятников к «соблюдению советской Конституции». Избивать и прихватывать будут в любом случае, и молодежь это усвоила раньше взрослых.

Второе: антирежимные настроения (и выступления) приобретают семейный характер. И 75 миллионов в ЮТюбе, и 1 миллиард (!) ссылок на Навального в Тик-Токе означают, что подростки и тинейджеры «в теме» почти поголовно. И у них всех, как нетрудно догадаться, есть родители. И если этих родителей поставить перед выбором «Путин или мои дети», ответ (в 99% случаев) будет очевиден. Это сюрприз, это новые вводные, и я не берусь делать выводы. Но одно ясно: если «бабушки», возможно, по-прежнему за Путина, то «мамы» уже вряд ли.

Третье: к этому давно шло, и оно свершилось. Выступления против нелюбимой власти в Петербурге, Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге, Красноярске и многих других городах по масштабу (разумеется, соразмерно величине населенных пунктов) ничуть не уступали — а в Питере и заметно превзошли — московские. Так что Хабаровск не одинок — дайте только повод!

Все это, и наверняка кое-что еще, от подарков дедушки Джо до жестоких экономических романсов, складывается в четкую картину: власть утратила инициативу в стране (об «остальном мире» и говорить нечего), и от бодрого и наглого наступления, как прошлым летом, вынуждено перешла к неуверенной обороне. Перед лицом потихоньку (а может быть, и стремительно) консолидирующегося на антипутинских позициях народа. Это, действительно, похоже на Беларусь — ждать пришлось недолго. Есть один большой минус по сравнению с соседями: степень единения народа и градус неприятия диктатора там гораздо выше. (Но это дело времени). Возможно, есть и плюс — лукашенковская «вертикаль» тверже, компактнее, менее коррумпирована, чем расхлябанная и раздираемая дрязгами путинская. Другое дело, что качество этой «элиты» настолько удручающе низкое — и в человеческом, и в чисто профессиональном плане — что она и расколоться-то вряд ли сможет. Ни мозгов, ни духу не хватит.

А в народ российский, особенно молодых ребят и девчонок, я верю — образы противостояния внушают оптимизм!

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»

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