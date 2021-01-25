Белорусские вкладчики выносят деньги миллиардами 16 25.01.2021, 8:56

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Банковская система Беларуси потеряла довольно значимую часть своей ресурсной базы.

В конце 2019 года средства физических лиц формировали почти треть всей ресурсной базы банковской системы Беларуси. А в конце 2020-го – уже только четверть: за год белорусы сократили остатки своих средств на депозитах на огромную сумму, и у банков стало меньше пассивов, сформированных из денег людей, пишет infobank.by.

Вынос депозитов в 2020-м происходил в марте – на волне мирового экономического коронакризиса, но особенно сильно – в августе-сентябре – вследствие сильнейшего политического кризиса в Беларуси. В марте вынос был только в национальном секторе, в августе – и в национальном и в иностранном, в сентябре – в иностранном секторе.

Всего за 2020 год остатки средств населения:

на депозитах всех видов в национальной валюте – уменьшились на 784 млн BYN-рублей

на депозитах всех видов в иностранной валюте – уменьшились на 1,688 млрд $-долларов.

Девальвации BYN-рубля в марте и августе способствовали росту BYN-эквивалента остатков на валютных вкладах, удельный вес которых намного больше, чем BYN-рублевых. Но вынос $-депозитов в августе-сентябре был настолько сильным, что он привел к сокращению за год всех депозитов физлиц в BYN-эквиваленте.

А в долларах депозиты населения снизился очень существенно – и из-за девальваций и из-за выноса валютных депозитов.

За 2020 год остатки средств населения на ВСЕХ депозитах физических лиц:

в BYN-рублевом эквиваленте – уменьшились на 1,592 млрд BYN-рублей

в $-долларовом эквиваленте – уменьшились на 2,698 млрд $-долларов.

Относительные, в процентах, изменения объема депозитов населения в банковской системе Беларуси за 2020 год таковы:

в BYN-рублевом эквиваленте – уменьшились на 6,8%

в $-долларовом эквиваленте – уменьшились на 23,7%.

Сокращение валютных депозитов в 2020-м оказалось существенно больше, чем BYN-рублевых:

объем всех BYN-рублевых депозитов – уменьшился на 9,6%

объем всех валютных депозитов – уменьшился на 22,4% (в долларовом исчислении)

Однако $-эквивалент BYN-депозитов упал более значительно – из-за девальвации BYN-рубля. А падение BYN-эквивалента валютных депозитов благодаря этой девальвации оказалось не таким сильным, как в долларах:

объем всех BYN-рублевых депозитов в $-эквиваленте – уменьшился на 26,1%

объем всех валютных депозитов в BYN-эквиваленте – уменьшился на 5,1%.

При этом динамика остатков средств населения на срочных вкладах оказалась заметно хуже, чем на переводных депозитах (на карточках). Так, по итогам 2020 года остатки на депозитах физлиц во всех валютах изменились следующим образом:

в BYN-рублевом эквиваленте:

на переводных депозитах – выросли на 2,6%

на срочных депозитах – снизились на 9,5%

в $-долларовом эквиваленте:

на переводных депозитах – снизились на 16,1%

на срочных депозитах – снизились больше – на 26,0%.

Как видим, падение на срочных вкладах за 2020-й – намного больше, чем на переводных.

Худшая динамика срочных вкладов, чем переводных депозитов, означает падение доверия к банковской системе, поэтому оперативность доступа к своим деньгам стала важнее процентного дохода при длительном сроке их хранения на депозите.

Это зафиксировано и в секторе депозитов физлиц в национальной валюте, где за 2020-й объем остатков средств населения:

на переводных BYN-рублевых депозитах – уменьшился на 185 млн BYN, на 6,1%

на срочных BYN-рублевых депозитах – уменьшился на 599 млн BYN, на 11,7%, то есть – больше, чем на переводных,

и в секторе депозитов физлиц в иностранной валюте, где остатки средств населения за 2020-й:

на переводных валютных депозитах – уменьшились на 111 млн $, на 8,4%

на срочных валютных депозитах – уменьшились на 1,577 млрд $, на 25,4% – намного больше, чем на переводных.

При этом улучшение динамики переводных депозитов, как в национальной, так и в иностранной валюте, произошло лишь в самом конце года, а это обычное сезонное явление. Падение же в августе-сентябре было настолько сильным, что динамика вошла в отрицательную зону после хорошего прироста в первые семь месяцев года.

В секторе же срочных вкладов падение длилось весь год, ускоряясь в отдельные месяцы. Больше всего сократились вклады в иностранной валюте.

Итак, в 2020-м ухудшение прошло «по всем фронтам»: сократились остатки средств населения и на переводных депозитах и на срочных вкладах, и в национальной и в иностранной валюте.

Это привело к падению остатков средств физических лиц на всех депозитах в банковской системе Беларуси – до 22,464 млрд BYN-экв. – уровню 1,5-годичной давности. И это в номинальном выражении. В реальном же выражении, с учетом инфляции, по покупательной способности всей суммы депозитов, падение оказывается еще больше.

И только рост курса доллара, то есть курсовая переоценка в иностранном секторе, который вдвое больше национального, не позволил снизиться остаткам в BYN-эквиваленте еще больше.

Долларовый же эквивалент этих остатков сократился из-за девальвации еще больше, особенно в августе и сентябре, когда кроме девальвационного падения, они сократились и из-за физического выноса денег с валютных депозитов физлиц.

И теперь остатки денег населения Беларуси в банках составляют $8,711 млрд в эквиваленте – наименьшие за 8 лет.

Итак, подведем итоги.

Остатки средств населения на депозитах сократились за 2020 год:

в национальном секторе – на 784 млн BYN (-9,6%)

в иностранном секторе – на $1,688 млрд (-22,4%).

Намного большее сокращение на валютных депозитах в девальвационном 2020 году, чем на BYN-рублевых, говорит о том, что валютные депозиты, которые всегда для белорусов были убежищем от девальвации, сильно потеряли в статусе «тихой гавани» для сбережений из-за падения доверия к банковской системе как к государственному институту вследствие потери доверия к самому государству после оглашения результатов президентских выборов и после ситуации с Белгазпромбанком.

Остатки на срочных вкладах сократились в 2020-м больше, чем на переводных...

… и в национальном секторе:

на переводных BYN-рублевых депозитах – на 6,1% (минус 185 млн BYN)

на срочных BYN-рублевых депозитах – на 11,7% (минус 599 млн BYN)

… и в иностранном секторе:

на переводных валютных депозитах – на 8,4% (минус 111 млн $)

на срочных валютных депозитах – на 25,4% (минус 1,577 млрд $).

Такой результат – когда люди опасаются размещать свои сбережения на длительный срок, стараясь больше держать деньги «при себе» на карточках, для возможности оперативного их вывода в кэш, и далее в твердую валюту – может быть только в ожидании самых серьезных экономических проблем. Которое (ожидание) также есть прямое следствие резкого ухудшения политической обстановки в стране после оглашения результатов президентских выборов.

Всего депозитов физических лиц за 2020 год стало меньше:

в BYN-эквиваленте – на 1,592 млрд BYN (-6,6%)

в $-эквиваленте – на 2,698 млрд $ (-23,7%).

Банковская система Беларуси, как видим, в 2020-м потеряла довольно значимую часть своей ресурсной базы. Денег теперь не хватает, и приходится «заманивать» их двузначными ставками по депозитам.

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