С начала августа в Литву уехало более пяти тысяч белорусов 25.01.2021, 12:54

Менее 100 подали прошения о предоставлении убежища.

По данным Департамента миграции Литвы, с 10 августа прошлого года, когда в Беларуси вспыхнули акции протеста, до настоящего времени (12 января этого года) гражданам Беларуси выдано 5739 разрешений на временное проживание. За этот период было отклонено всего 11 белорусских заявок, сообщает LRT

86 белорусов подали прошения о предоставлении убежища в Литве, но их заявления все еще рассматриваются.

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